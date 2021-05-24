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Шоу-бизнес
"Это был тяжелейший год": обращение Миддлтон довело народ до слез

"Это был тяжелейший год": обращение Миддлтон довело народ до слез

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон записала эмоциональное видеообращение.
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Жена принца Уильяма высказалась об итогах трехлетней кампании Nursing Now, направленной на обучение и повышение квалификации медсестер. В ролике Кейт Миддлтон отметила их большой вклад в борьбу с пандемией.

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Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

"Когда мы запустили проект в 2018 году, то не знали, как много всего ляжет на плечи медсестер. Это был тяжелейший период, и я хочу поблагодарить вас и ваших коллег по всему миру за самоотверженность и заботу о пациентах", – сказала она.

Видеопослание Миддлтон довело до слез британцев. Многие из зрителей похвалили ее за то, что она поднимает такие важные проблемы. Некоторые даже признались, что хотели бы однажды увидеть жену принца Уильяма королевой.

"Герцогиня замечательный патрон. Спасибо за то, что Вы ставите на первый план медсестер, акушерок, потребности матери и развитие детей. Вы королева наших сердец", – оставила комментарий одна из поклонниц.

Отметим, что за прошедшие сутки в Великобритании выявили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране диагноз поставили 4,4 миллиона граждан. Жертвами инфекции стали 128 тысяч человек.

В мае стало известно о том, что Кейт Миддлтон выпустила книгу "Оставайтесь на месте. Портрет нашей нации в 2020 году", повествующей о том, как британцы противостоят пандемии COVID-19.

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Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 15:51 Источник: Express.co.uk. ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Миддлтон затмила голливудских звезд на церемонии BAFTA

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