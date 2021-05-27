"Вечер заслуженного веселья": стало известно о свидании Миддлтон с мужем в городе юности

Герцоги Кембриджские побывали в Сент-Эндрюсском университете, где учились и познакомились. Та встреча стала для каждого из них судьбоносной.
Также Кейт Миддлтон с мужем пригласили сотрудников службы здравоохранения посмотреть фильм "Круэлла" под открытым небом. Площадка расположилась напротив Холирудского дворца, открывая взору превосходный вид.
Супруга принца Уильяма появилась на публике в классическом образе. К слову, она давно заслужила звание иконы стиля. Для выхода на публику Кейт Миддлтон выбрала длинное пальто с поясом сине-зеленого цвета и элегантные туфли-лодочки.
Герцогиня Кембриджская обратилась к собравшимся с речью. Она предложила гостям запастись попкорном, накрыться пледами и пожелала им приятного просмотра кино.
Ранее супруга принца Уильяма высказалась об итогах трехлетней кампании Nursing Now, направленной на обучение и повышение квалификации медсестер. Кейт Миддлтон отметила их большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Ролик растрогал подданных Елизаветы II до слез.
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