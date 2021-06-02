Сын Заворотнюк лишился волос на фоне слухов об ухудшении состояния матери

Сын Майкл родился у Анастасии Заворотнюк, когда она состояла в браке с миллионером Дмитрием Стрюковым. Наследник онкобольной российской актрисы вырос талантливой личностью и настоящим красавцем. От матери он унаследовал все самое лучшее, в том числе выразительные глаза и пухлые губы. Парень отлично играет на гитаре и пишет стихи.
Несколько лет назад Майкл отрастил волосы до плеч. С таким имиджем он превратился в настоящую рок звезду. Сейчас 21-летний Майкл активно ведет "Инстаграм" и общается с поклонниками.
Недавно он выложил в разделе "Сторис" фото, которым нимало удивил подписчиков. Снимок представлял из себя коллаж, на одной половине которого он предстал с привычной удлиненной стрижкой, а на другой – с коротко остриженными волосами, чуть ли не под ежика. На одной части коллажа парень охарактеризовал себя как "Викинг", а на другой – "Хулиган".
Сложно сказать, действительно ли Майк Стрюков остриг свою пышную шевелюру. Ведь сейчас такое фото возможно сделать при помощи фильтра-маски.
Напомним, недавно в СМИ просочились тревожные вести об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк. Источники сообщали, что у актрисы не исключен рецидив. Семья актрисы продолжает хранить молчание и не дает поклонникам актрисы никаких подробностей о ее состоянии.
Она появилась на свет, когда Анастасия состояла в браке с миллионером Дмитрием Стрюковым
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