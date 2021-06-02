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Шоу-бизнес
Сын Заворотнюк лишился волос на фоне слухов об ухудшении состояния матери

Сын Заворотнюк лишился волос на фоне слухов об ухудшении состояния матери

Сын Анастасии Заворотнюк Майкл удивил фанатов кардинальным преображением. Когда-то длинноволосый парень стал неузнаваем.
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Сын Майкл родился у Анастасии Заворотнюк, когда она состояла в браке с миллионером Дмитрием Стрюковым. Наследник онкобольной российской актрисы вырос талантливой личностью и настоящим красавцем. От матери он унаследовал все самое лучшее, в том числе выразительные глаза и пухлые губы. Парень отлично играет на гитаре и пишет стихи.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Несколько лет назад Майкл отрастил волосы до плеч. С таким имиджем он превратился в настоящую рок звезду. Сейчас 21-летний Майкл активно ведет "Инстаграм" и общается с поклонниками.

Недавно он выложил в разделе "Сторис" фото, которым нимало удивил подписчиков. Снимок представлял из себя коллаж, на одной половине которого он предстал с привычной удлиненной стрижкой, а на другой – с коротко остриженными волосами, чуть ли не под ежика. На одной части коллажа парень охарактеризовал себя как "Викинг", а на другой – "Хулиган".

Сложно сказать, действительно ли Майк Стрюков остриг свою пышную шевелюру. Ведь сейчас такое фото возможно сделать при помощи фильтра-маски.

Напомним, недавно в СМИ просочились тревожные вести об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк. Источники сообщали, что у актрисы не исключен рецидив. Семья актрисы продолжает хранить молчание и не дает поклонникам актрисы никаких подробностей о ее состоянии.

Она появилась на свет, когда Анастасия состояла в браке с миллионером Дмитрием Стрюковым

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 14:59 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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