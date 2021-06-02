Свадебное платье? Волочкову сняли в торжественном виде после расставания с любовником

Танцовщица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото в длинном белоснежном платье. Фолловеры заподозрили, что балерина не теряет надежды выйти замуж и уже нашла нового кавалера.
Красивый наряд на примерку звезде привезла подруга и дизайнер Аника Керимова. Приятельница не стала раскрывать секрет о том, собралась ли знаменитость замуж и есть ли у нее сейчас мужчина. При этом Аника отметила, что танцовщица никогда не будет обделена вниманием противоположного пола.
Керимова заявила, что если Анастасия Волочкова пожелает, то сама обо всем расскажет. Однако пока что дива никаких комментариев по этому поводу не давала.
Напомним, ранее стало известно, что балерина рассталась с возлюбленным Олегом. Пара была вместе почти год. Звезда уверяла, что счастлива с этим мужчиной. Анастасия Волочкова долго скрывала лицо избранника, но перед самым расставанием показала его. Поклонники расстроились, узнав, что свадьбы у пары не будет. Как оказалось, звезда практически содержала своего возлюбленного.
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