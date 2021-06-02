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Шоу-бизнес
Свадебное платье? Волочкову сняли в торжественном виде после расставания с любовником

Свадебное платье? Волочкову сняли в торжественном виде после расставания с любовником

Судя по всему, Анастасия Волочкова не горюет по экс-избраннику Олегу. Во всяком случае звезда уже примерила очень похожее на подвенечное платье.
прочитано 517 раз

Танцовщица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото в длинном белоснежном платье. Фолловеры заподозрили, что балерина не теряет надежды выйти замуж и уже нашла нового кавалера.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Красивый наряд на примерку звезде привезла подруга и дизайнер Аника Керимова. Приятельница не стала раскрывать секрет о том, собралась ли знаменитость замуж и есть ли у нее сейчас мужчина. При этом Аника отметила, что танцовщица никогда не будет обделена вниманием противоположного пола.

Керимова заявила, что если Анастасия Волочкова пожелает, то сама обо всем расскажет. Однако пока что дива никаких комментариев по этому поводу не давала.

Напомним, ранее стало известно, что балерина рассталась с возлюбленным Олегом. Пара была вместе почти год. Звезда уверяла, что счастлива с этим мужчиной. Анастасия Волочкова долго скрывала лицо избранника, но перед самым расставанием показала его. Поклонники расстроились, узнав, что свадьбы у пары не будет. Как оказалось, звезда практически содержала своего возлюбленного.

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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 14:53 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость754514
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Дура всея Руси, вся жизнь только о <цензура>...<цензура>
Гость756660
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Не знаю, кто пишет здесь тексты, но полные...... Какая звезда, какое платье? Тетеньке пятый десяток, а она все невеста... Уж климакс близится, а Германа все нет...
Гость 695423
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Столько мужика скрывала, дождались-показала! И тут же расстование! Настя, мы за вами не поспеваем😀
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