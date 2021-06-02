"Больная тема": Кудрявцеву отправили за пределы России

Российская телеведущая Лера Кудрявцева является бабушкой чудесного внука и одновременно молодой мамой своей дочери. Несмотря на то, что звезде недавно исполнилось 50 лет, она не комплексует из-за возраста и выглядит великолепно.
Так получилось, что когда Лера Кудрявцева была беременна своей младшей дочкой Машей, у ведущей родился внук. Ее сын Жан от брака с Сергеем Ленюком женился на своей возлюбленной, которая и подарила ему сына Льва.
Лера Кудрявцева признавалась в одном из недавних интервью, что не может назвать себя типичной бабушкой. Она не вяжет, не заставляет есть внука. Скорее Лера считает себя молодой мамой, а Машу и Льва любит одинаково как своих детей.
В своем "Инстаграм" Кудрявцева опубликовала свежее фото, на котором предстал ее дочь и ее внук рядом. Дети сидели на лужайке, и Лев протягивал цветок Маше.
"Дети и старики – это самая больная тема для меня. Мне бы очень хотелось жить в стране, где защита детей стоит в приоритете и где старики не побираются и не собирают мелочь себе на хлеб", – написала Кудрявцева с Международный день защиты детей.
Поклонники заподозрили, что Лера Кудрявцева имеет ввиду отъезд из России. "Похоже, вам бы хотелось жить не в России", – написал фанат.
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