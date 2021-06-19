"Набоков – выкуси!": красавец-актер рассказал о любовных утехах с Лолитой

Лолита Милявская представила новый чувственный клип, в котором ее партнером стал брутальный блондин.

57-летняя певица не перестает удивлять публику своим цветущим внешним видом, неуемной жизненной энергией и новыми шедеврами. Сегодня певица презентовала клип на песню "Щекотно". В видеоролике Лолита Милявская появляется вместе с актером Славой Пантера – партнеры нежно прижимаются друг к другу и трепетно целуются.

Лолита в своем инстаграм-аккаунте поблагодарила Славу "за глубину и искренность", которые были не только в кадре. В ответ красавец-мужчина признался, что обожает артистку, которая стала ему родным человеком, и с юмором похвастался, что вопреки Набокову целовал Лолиту на глазах у всей страны и даже не был наказан – его слова приводят "7 Дней".

Милявская рассказала, что ее новая песня повествует о самых нежных чувствах мужчины к женщине. В процессе ее создания автор – Андрей Осадчук узнал о том, что его любимая жена ждет ребенка, и тогда он добавил в конец текста очень трогательные слова: "Ты целуй, целуй живот мой".

Поклонники Лолиты пришли в восторг от ее нового клипа и признались, что слова песни просто пробирают до мурашек, а видео хочется пересматривать снова и снова.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лолита Милявская вызвала неоднозначную реакцию публики, продемонстрировав свои странные бьюти-процедуры.