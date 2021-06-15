Пришла во всеоружии: звезда "Короны" хитростью получила роль принцессы Дианы

25-летняя актриса Эмма Коррин рассказала, как получила роль принцессы Дианы в нашумевшем сериале о жизни британского августейшего дома "Корона". В свежем интервью артистка призналась, что все получилось случайно.
До "Короны" Коррин некоторое время сидела без работы. Артистка "маниакально бегала" по кастингам, но предложений о сотрудничестве не получала. Однажды с актрисой связались продюсеры сериала и позвали на подработку. Эмма должна была помогать во время прослушивания актрисе, которую рассматривали на роль Камиллы Паркер-Боулз. Эмму Коррин попросили просто почитать реплики принцессы Дианы во время проб.
"Мне платили за то, чтобы я помогала, и я не собиралась вставать перед камерой", – рассказала звезда сериала "Корона".
Эмму никто не просил вживаться в образ леди Ди, изучать персонажа, но она все же решила подготовиться. Коррин выучила все реплики, поработала над голосом с мамой, которая является логопедом.
На чужие пробы артистка пришла во всеоружии. На этот хитрый шаг актрису надоумил ее агент. Менеджер посчитал, что Эмма получила отличный шанс показать свой талант продюсерам, и оказался абсолютно прав. В итоге Коррин снялась в четвертом сезоне сериала "Корона".
Как писали "Дни.ру", скоро компания Netflix начнет снимать пятый сезон сериала "Корона". Лента посвящена правлению королевы Елизаветы II. В картине затрагиваются подробности личной жизни монарха и его ближайших родственников. Недавно стало извечно, что создатели "Короны" не могут найти актера на роль принца Гарри.
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