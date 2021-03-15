Душераздирающе: Внуки отправили письма покойной принцессе Диане

День матери в Великобритании традиционно отмечают в четвертое воскресенье Великого поста. В 2021 году он выпал на 14 марта. В честь праздника дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон решили отдать дань памяти принцессе Диане — покойной бабушке, которую они никогда не видели. Юные дарования излили чувства к усопшей родственнице на бумаге: Джордж и Шарлотта вложили сердца и души в несколько предложений, а маленький Луи нарисовал картинку. Творчество монарших наследников для принцессы Дианы превзошло все ожидания, поэтому его опубликовали в Сети.
"Дорогая бабушка Диана, я думаю о тебе в День матери. Я очень сильно тебя люблю. Папа скучает по тебе", — выразилась пятилетняя Шарлотта. Семилетний Джордж также выразил теплые чувства по отношению к бабушке с помощью слов, а двухлетний Луи изобразил на бумаге красочный пейзаж.
Послания внуков принцессы Дианы задели пользователей Сети за живое. Люди растрогались, увидев проникновенные письма монарших детей. "Это душераздирающе! Пожалуйста, знайте, что миллионы людей все еще скучают по Диане, принцессе Уэльской. Никто никогда не сможет стереть славную память о ней", "Прочитав это, я плакал бесконтрольно несколько часов", — выразились почитатели творчества наследников принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Популярные темы форума
Лечебные пиявки.
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Как быть?
Что посоветуете?
Русские ваши по сходили с.ума
Прекратить насилие над женщинами
Озабоченые
Тип характера.
Пандемию победят бомжи
На курорты со справкой