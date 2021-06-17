Волочкова раздвинула голые ноги и показала свою "правду"

Ранее артистка устроила пресс-конференцию, на которой рассказала, что ей отказываются платить пенсию. По словам звезды, ее незаконно уволили в 2003 году, и этот факт удалось даже доказать в суде.
Между Анастасией Волочковой и учреждением был заключен бессрочный контракт, который предполагал, что артистка сможет получить приличное вознаграждение и даже пенсию. Когда договор расторгли, звезда не стала требовать компенсации, однако теперь передумала. Она планирует через суд взыскать с Большого театра порядка ста миллионов рублей.
В личном блоге балерина сделала загадочное заявление по поводу споров с бывшим работодателем. Артистка выложила в "Сторис" фотографию голых ног, между которыми зажат странный предмет, похожий не то на подушку, не то на вазочку. "Большому" – сахар, мне – правду!" – заявила звезда.
Стоит отметить, что Анастасия Волочкова предъявила к театру не только материальные претензии. Артистка также рассказала о сексуальных домогательствах к балеринам. По ее словам, многие приходят к славе "через постель". Она присоединилась к обвинениям Николая Цискаридзе, который неоднократно ставил под сомнение моральный облик сотрудников Большого театра.
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