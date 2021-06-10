Отметившая 50-летие Кудрявцева заметно сдала: Долбануло

В личном блоге телеведущая рассказала, как чувствует себя в последнее время. В январе знаменитость перенесла ковид. В целом болезнь прошла в довольно легкой форме, однако чуть позже артистку "накрыло".
По словам Леры Кудрявцевой, коронавирусная инфекция больнее всего ударила по нервной системе. К телезвезде вновь вернулись панические атаки, появилась апатия, головные боли. "Долбануло", – отметила знаменитость.
Как оказалось, все эти проблемы со здоровьем обнаружились не сразу после ковида, а только через три месяца. Артистка сильно сдала, поэтому решила отправиться на восстановление в один из медицинских центров. Звезда сделала полное обследование организма и надеется, что ей удастся скоро прийти в себя.
В комментариях подписчики отметили, что после коронавирусной инфекции тоже почувствовали странные изменения. "Панические атаки, скачки давления и с кишечником проблемы (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все те же самые симптомы, врачи разводят руками, а такие центры к сожалению не всем по карману", "У меня через несколько месяцев после ковида исказился вкус и запах продуктов", – написали в комментариях.
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