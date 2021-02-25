СМИ: бывшая Кержакова в реанимации после попытки суицида

В СМИ появилась информация о том, что бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова госпитализирована. По данным прессы, она находится в реанимации. Причиной стала попытка суицида.

Информация о произошедшем появилась в разделе "Сторис" "Инстаграм" 27-летней телеведущей Миланы Тюльпановой. Однако текст писала не она, а якобы ее помощница.

По словам девушки, Милану без сознания нашел ее брат. Он не захотел предавать это огласке и попробовал справиться с ситуацией без посторонней помощи, пишет Life. Помощница вызвала скорую помощь, после чего Тюльпанову экстренно госпитализировали и определили в палату интенсивной терапии.

Стоит отметить, что пока это нельзя принимать за официальную информацию. Данные разнятся в источниках. Однако СМИ уже вовсю тиражируют скандальную историю. Подруга Миланы Мария Погребняк утверждает, что накануне с ее приятельницей все было хорошо.

Родной брат Миланы Тюльпановой Виталий Тюльпанов по-прежнему опровергает сообщение о ее госпитализации в реанимацию. При этом запись в разделе "Сторис" от лица помощницы телеведущей исчезла. Но многие СМИ уже успели сделать скрин-шот.

Ранее Милана Тюльпанова рассказала поклонникам, что ее обманул возлюбленный сразу после свадьбы на Мальдивах. Она обвинила его в жульничестве и абьюзе, после чего стала появляться информация об их расставании.





