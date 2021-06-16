"Срезало череп под левый глаз": с оплеванной Бузовой случилась беда

Супруг телеведущей решил сделать обзор на прессу, которая оказалась в самолете, и начал зачитывать заголовки с первой полосы. Внимание режиссера привлекла новость, связанная с Ольгой Бузовой. Константин Богомолов уточнил, что за роль в пьесе "Чудесный грузин" артистка получит полмиллиона рублей.
Однако мужа Ксении Собчак больше поразила работа бильдредакторов газеты, которые неудачно вырезали фотографию девушки. Как он отметил, из-за этого снимка не очень понятно, что за новая беда свалилась на несчастную Ольгу Бузову. "Почему срезало череп под левый глаз?" – недоумевает режиссер.
Также Константин Богомолов уделил внимание разводу Семена Слепакова с дочкой миллиардера из-за измены. По мнению мужа Собчак, неясно, кто кому изменил – наследница миллиардера или юморист.
Напомним, после скандала с участием Ольги Бузовой в постановке МХАТа артистка устроила истерику в эфире телеканала "Матч-ТВ". Дмитрий Губерниев решил пошутить над звездой, но переборщил, и в итоге та разрыдалась прямо в студии шоу. Ксения Собчак оценила поступок журналиста, который "вывел неуча на чистую воду".
Впрочем, многие все же поддержали Ольгу Бузову. Например, на ее сторону встала Яна Рудковская, Дима Билан и даже бывший парень Давид Манукян. Поведение Дмитрия Губерниева, кроме Ксении Собчак, одобрили Гарик Харламов и Виктория Лопырева.
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