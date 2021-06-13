"Мы ничего не должны детям": Гузеева рассказала об отношениях с дочерью

Лариса Гузеева отметила, что мало заботилась об Ольге, и теперь наверстывает упущенное.

Артистка воспитывает двоих детей: старшего Георгия и младшую Ольгу. Сын родился в браке с Кахой Толордава. После развода пара сумела сохранить теплые отношения ради ребенка. А вот Ольга появилась на свет от Игоря Бухарова. Лариса Гузеева достаточно поздно родила дочь, поэтому более серьезно подошла к воспитанию.

На днях Лариса вместе с Ольгой отправились в оздоровительный центр в Подмосковье. Девушки наслаждаются природой, посещают лечебные процедуры, соблюдают специальную диету.

Гузеева в своих социальных сетях поделилась семейными кадрами. На них мама и дочь запечатлены в бассейне в обнимку. В подписи к посту Лариса призналась, что уделяла мало внимания младшей дочери, поэтому сейчас старается каждую свободную минуту проводить рядом с ней.

"Все мое внимание и заботу я отдала старшему сыну – мелкой недодала. Теперь наверстываю", – написала Гузеева.

Подписчики тепло отреагировали на публикацию. Многие отметили, что Ольга выросла красавицей, похожей на маму. Также фолловеры восхитились Ларисой Гузеевой и отметили, что она прекрасная родительница.

"А внешне просто дочке повезло! Все гены красоты от мамы", "Вы и ваша дочь – это услада для глаз! Столько тепла и любви. Видно, что дочь, как вы в молодости, по характеру, и только вы можете с ней найти общий язык", "Заботиться и любить никогда не поздно", – искренне прокомментировали подписчики.

Однако нашлись и те, кто недовольно встретил пост Гузеевой. Один из пользователей заявил, что родители ничего не должны детям, а значит, им не за что оправдываться. Вокруг этого выражения разразился конфликт в комментариях.

"А мне кажется, что мы ничего не должны детям, мы не должники их, раз когда-то что-то не додали. Значит, были на то причины", – заявила одна из подписчиц.

"Зачем вообще такие кукушки, как вы, рожают детей? Завели бы собачку, и счастливы все", – дерзко ответила другая поклонница.