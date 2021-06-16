Корчевников заклеймил женившихся несколько раз артистов: Испытательные браки – бред

Новым гостем студии шоу "Судьба человека" стал актер Вячеслав Разбегаев.

Он раскрыл Борису Корчевникову подробности личной жизни. Он женился, когда ему уже было за 40 лет. Ведущий удивился этому факту, отметив, что однокурсники артиста очень радо создали семьи. Например, Мария Порошина вышла замуж за Гошу Куценко.

Как отметил Вячеслав Разбегаев в эфире шоу "Судьба человека", во время учебы ему было, чем заняться, плюс он не был ни в кого влюблен на курсе. 38-летний Борис Корчевников отметил, что в таком случае ему рано ставить на себе крест.

Журналист отметил, что лучше создаст семью один раз и на всю жизнь, чем будет бесконечно жениться и разводиться. "Так называемые испытательные браки – бред", – уверен автор программы "Судьба человека". Стоит отметить, что коллеги ведущего по шоу-бизнесу очень редко хранят верность одному партнеру в течение всей жизни, чаще всего артисты имеют несколько браков.

Вячеслав Разбегаев заявил, что ему не хотелось повторять судьбу одногруппников, именно поэтому он тянул с женитьбой. Супруга моложе актера на 16 лет, они вместе воспитывают троих детей. По словам артиста, пара познакомилась в канун Нового года, и это не была любовь с первого взгляда. Гость программы "Судьба человека" признался, что будущая жена приняла его таким, какой он есть, поэтому у них все и сложилось.