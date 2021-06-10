Редкий снимок Тодоренко стал сенсацией: Из деревни

Регина Тодоренко поделилась трогательной историей своей осуществившейся мечты.

Сегодня Тодоренко – успешная телеведущая и жена популярного музыканта. Однако не всегда ее жизнь была столь прекрасна, а сама женщина – столь блистательна. Регина Тодоренко решила показать публике, с чего она начинала, и опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько архивных снимков.

На первом из них звезда показала, как она выглядела в свои 22 года, будучи выпускницей Киевского национального университета культуры и искусств, куда она приехала из поселка Котовского. В то время девушка не красилась, странно одевалась и ходила с пышными кудряшками на голове. Регина призналась, что получала около 14 тысяч рублей – этих денег хватало лишь на еду и жилье. Мир будущая звезда видела лишь по телевизору, а затем еще на экране телефона. Однако Тодоренко мечтала путешествовать – именно это желание она загадала на свой день рождения в 2012 году.

Как в сказке, мечта Регины сбылась в лучшем виде. Уже через год после этого путешествия стали работой Тодоренко, а еще через пару лет она стала единственной женщиной-телеведущей, которая проделала беспрерывное кругосветное путешествие. Фанаты звезды очень удивились ее провинциальному прошлому и поблагодарили за столь трогательную историю.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, что Регина Тодоренко растрогала публику словами о смерти.