Отчаявшийся Моргенштерн сбежал из России после громкого скандала

После череды неудач Алишер Моргенштерн отправился восстанавливать силы на солнечные Мальдивы.

Первые кадры с отдыха музыкант уже показал в своем инстаграм-аккаунте. Рэпер отправился отдыхать вместе с любимой девушкой Диларой Зинатуллиной, которая всячески поддерживала артиста в трудные моменты, а их в последнее время в жизни Алишера Моргенштерна было немало.

Сначала 23-летний рэпер попал в больницу из-за проблем с почками. Какое-то время музыкант даже не мог ходить и передвигался на инвалидном кресле. На нем же Моргенштерн приехал на премию МУЗ-ТВ, на которой он планировал получить сразу четыре награды. Однако одну из заветных тарелок пришлось уступить Александру Ревве, что очень не понравилось Моргенштерну. В результате рэпер произнес обвинительную речь в адрес организаторов премии и нечестного голосования.

Также недавно исполнителю пришлось стать ответчиком в суде. Музыканта признали виновным в пропаганде наркотиков и приговорили к штрафу. Сам Алишер с юмором относится ко всему произошедшему и считает, что любые скандалы только увеличивают его популярность. Однако неприятности, наверняка, сказываются на эмоциональном состоянии мужчины. Поэтому после всего пережитого артисту понадобился хороший отдых, на который он и поспешил отправиться.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как на скандал с Алишером Моргенштерном отреагировал гендиректор МУЗ-ТВ.