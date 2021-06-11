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Шоу-бизнес
Отчаявшийся Моргенштерн сбежал из России после громкого скандала

Отчаявшийся Моргенштерн сбежал из России после громкого скандала

После череды неудач Алишер Моргенштерн отправился восстанавливать силы на солнечные Мальдивы.
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Первые кадры с отдыха музыкант уже показал в своем инстаграм-аккаунте. Рэпер отправился отдыхать вместе с любимой девушкой Диларой Зинатуллиной, которая всячески поддерживала артиста в трудные моменты, а их в последнее время в жизни Алишера Моргенштерна было немало.

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Сначала 23-летний рэпер попал в больницу из-за проблем с почками. Какое-то время музыкант даже не мог ходить и передвигался на инвалидном кресле. На нем же Моргенштерн приехал на премию МУЗ-ТВ, на которой он планировал получить сразу четыре награды. Однако одну из заветных тарелок пришлось уступить Александру Ревве, что очень не понравилось Моргенштерну. В результате рэпер произнес обвинительную речь в адрес организаторов премии и нечестного голосования.

Также недавно исполнителю пришлось стать ответчиком в суде. Музыканта признали виновным в пропаганде наркотиков и приговорили к штрафу. Сам Алишер с юмором относится ко всему произошедшему и считает, что любые скандалы только увеличивают его популярность. Однако неприятности, наверняка, сказываются на эмоциональном состоянии мужчины. Поэтому после всего пережитого артисту понадобился хороший отдых, на который он и поспешил отправиться.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как на скандал с Алишером Моргенштерном отреагировал гендиректор МУЗ-ТВ.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 13:31 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Милохин в половине платья и Моргенштерн с голым торсом: курьезы и выходки на премии МУЗ ТВ

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