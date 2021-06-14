"Он не скажет, что ему плохо": брат о состоянии заразившегося коронавирусом Кузьмина

66-летний музыкант Владимир Кузьмин находится в больнице. Он болеет ковидом.

Брат Владимира Кузьмина рассказал о состоянии музыканта. По словам Александра, сейчас артист с 30%-м поражением легких находится в Центре Министерства обороны для больных коронавирусной инфекцией. "Брат не скажет, что ему плохо и будет утверждать, что все в порядке", – отметил родственник певца.

В семье считают, что Кузьмина заразила его супруга Екатерина, которая постоянно рядом с ним. Якобы она больная ездила с музыкантом на гастроли. Жену артиста могли заразить студенты, которым она преподает мастер-классы.

Александр желает своему брату скорейшего выздоровления, ведь того ждут поклонники. Брат музыканта уверен, что все будет хорошо.

Напомним, ранее о своем пребывании в больнице рассказывал сам Владимир. Он сказал, что чувствует себя нормально. В медучреждении хорошие условия, отмечал артист. Он попросил народ беречь себя, поскольку в Москве, согласно статистике, количество зараженных вновь стремительно увеличивается.

Кстати, Владимир Кузьмин попал в больницу вместе с певцом Александром Буйновым. 71-летний артист также рассказывал о своем состоянии. Он перестал носить маску незадолго до того, как заразился коронавирусом.