Буйнову закрыли въезд на Украину

Что стало причиной такой меры в отношение музыканта и на какие сроки действует решение, ведомство не уточнило. В СМИ посчитали, что соответствующий указ может быть связан с уголовным делом против 23 российских артистов, которое было начато из-за их участия в концерте на открытии Крымского моста.
Исполнители еще не отреагировали на решение спецслужб. Вместе с тем СБУ заявила, что не имеет данных о запрете на въезд на Украину Диме Билану и Дмитрию Харатьяну. Они тоже выступали в вышеуказанном концерте.
Напомним, ранее на Украине запретили въезд в страну музыкантам из "Хора Турецкого" и артистам, сыгравшим в фильме "Крым": Роману Курцыну и Евгении Лаповой.
Как писали "Дни.ру", власти Незалежной создали черный список российских представителей культуры шесть лет назад. В него вошли многие знаменитости. Это Александр Розенбаум, Олег Газманов, Сергей Пенкин, певица Валерия, Юлия Чичерина и другие. Кроме того, правительство Украины запретило показ ряда российских кинолент.
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