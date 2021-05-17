"Кровь на пол": Баста взбудоражил народ новым треком

В последнее время музыкант не на шутку увлекся боксом и даже попытался совместить новое увлечение с занятием музыкой. Накануне боксерского турнира, который организовала компания Басты, Василий Вакуленко выпустил новый музыкальный хит.
Трек носит символичное название "Knock Down". Музыкант записал песню еще раньше, но берег ее для своего долгожданного турнира, который теперь уже совсем близко и состоится в конце этой недели. Василий Вакуленко посвятил свою композицию не только боксерам, но и зрителям, присутствующим на поединке. Кроме того, трек может оказаться близок всем спортсменам да и обычным людям, которые сталкиваются с трудностями, ведь речь в песне идет о преодолении себя и вере в будущее.
"Кровь на пол, но я вновь встану!" – поет Баста.
Исполнитель рассказал, что в его новой композиции говорится о буднях простого спортсмена, который хочет реализовать свои амбиции и что-то доказать в первую очередь себе – об этом сообщил Пятый канал.
Трек уже стал настоящим хитом и собрал множество восхищенных комментариев пользователей соцсетей. Фанаты благодарят Басту за музыку и отмечают, новая песня Василия Вакуленко получилась сильной, мотивирующей и по-настоящему мощной.
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