В Турции погибла популярная модель

Бездыханное тело Анжелики Срабьянц нашли около дома в Стамбуле.



Свидетели отметили, что накануне девушка веселилась в одном из местных ресторанов. После этого между Анжеликой и бойфрендом Эрджаном разразился конфликт.

Ночью модель выпала из балкона своей квартиры в Стамбуле. Полиция проверяет факт наличия насильственной смерти. Ссора с возлюбленным вызвала подозрения.

Как сообщают СМИ, из кафе пара возвращалась на такси. Водитель машины стал свидетелем бурного конфликта. Молодые люди разговаривали на повышенных тонах, а после Анжелика ударила любимого по лицу. По приезде домой ссора не закончилась, а лишь усилилась.

"Эрджан утверждает, что, зайдя в квартиру, спор продолжился. Он пошел в ванную, а девушка выбежала на балкон и повисла на перилах. Он говорит, что пытался ее спасти, схватил за руку, но она выскользнула, упала вниз и разбилась. На видео, которое он записал, видны только руки девушки и слышно, как она кричит имя парня: "Бурак, Бурак", он отвечает "Иди сюда", затем она кричит "Пожалуйста!" Это было ее последнее слово", – прокомментировали местные органы.

Когда стало известно о смерти, в квартире провели обыск и изъяли видеоролик, так как он может послужить существенным доказательством невиновности бой-френда. В доме также обнаружили наркотические средства. По словам Эрджана, девушка давно страдала психическими расстройствами и намеревалась покончить с жизнью.