Чудесные дети Натальи Водяновой: отличный повар, модель и живое напоминание о дедушке-ветеране

38-летняя супермодель – многодетная мать. У Натальи Водяновой пять детей от двух браков. От первого супруга, британского аристократа Джастина Портмана, знаменитость родила Лукаса Александра, Неву и Виктора. От второго мужа французского бизнесмена Антуана Арно у манекенщицы появились сыновья Максим и Роман.

Лукас Александр Потман

Лукас родился 22 декабря 2001 года. Молодой человек унаследовал модельную внешность матери. В 17 лет юноша впервые вышел на подиум, выступив на Неделе мужской моды в Париже. В одном из интервью первенец Водяновой признавался, что путь матери в профессии и в благотворительной деятельности всегда вдохновлял его. Между тем сам он пока не определился, чем будет заниматься в будущем.

Лукас любит готовить. Он частенько балует родных блюдами собственного приготовления. Юноша ходил на мастер-классы к известным поварам.

Папа Лукаса – Джастин Портман – происходит из семьи пэров. Отец и сын не имеют титулов, но считаются аристократами.

Отпрыск Натальи Водяновой уже встретил свою любовь. Избранницей молодого человека стала некая Мила Разафи – брюнетка маленького роста. Девушка не имеет никакого отношения к модельному бизнесу и актерству. Влюбленный вместе уже три года. Лукас познакомил зазнобу с родителями, которые не стали препятствовать этим отношениям.

Нева Портман

Нева Портман родилась 24 марта 2006 года. С самого детства малышка восхищала окружающих миловидной внешностью. В очень юном возрасте Нева вместе с родительницей снялась в рекламе одежды. Девочка несколько раз становилась лицом детских брендов.

Ранее Наталья Водянова говорила, что Нева – самая сознательная из ее отпрысков. Девочка беспокоится о будущем планеты, ее интересует сохранение природы и жизнь животных. Модель обожает наблюдать за тем, как меняется ее наследница. Наталья гордится дочкой.

Виктор Портман

Виктор Портман родился 13 сентября 2007 года. Третьего ребенка Наталья назвала в честь своего деда. По словам модели, е сын – живая память о родственнике, ветеране войны. Дед знаменитости, Громов Виктор Филиппович ушел на фронт в 16 лет. Он служил радистом на подводной лодке. После 1945-го предок Водяновой участвовал в разминировании Черного моря. Модель всегда гордилась родственником.

Появление Виктора изменило жизнь супермодели, она захотела завершить карьеру, чтобы всецело посвятить себя материнству. В 2011 году Наталья привозила сына на родину, в Нижний Новгород. Тогда журналистам удалось выяснить, что Виктор, как и другие дети Водяновой, понимает по-русски, но говорят на нем плохо. Парень учится во французской школе в Лондоне.

Максим Арно

После развода с Джастином Портманом Наталья Водянова начала встречаться с сыном мультимиллиардера, французским бизнесменом Антуаном Арно. Через три года у них родился совместный ребенок. 2 мая 2014 года на свет появился Максим Арно. Для бизнесмена это был первенец.

В январе 2020 года Наталья привозила Максима в Москву. Мальчик побывал на Красной площади, посмотрел елку, парк "Зарядье". Мама и отпрыск пообедали пельменями в ресторане "Пушкинъ" и сходили на балет "Щелкунчик".

Роман Арно

Самый младший из детей Натальи Водяновой появился на свет 4 июня 2016 года. Супермодель родила сына в Париже. Уже через три недели после родов знаменитость вышла на подиум.

По словам Натальи, она с пеленок объясняет детям, как важно помогать людям. Роман, как заметила звезда, не является исключением. Водянова надеется, что ее наследники в будущем не забудут о благотворительности.