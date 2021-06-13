"Своей писей ударил по сливе": Дава о Ладе Дэнс

Необычные предложение Дава шокировало Ладу Дэнс.

Экс-бойфренд Ольги Бузовой прославился благодаря скандальным фитам с известными артистами. В этот раз Дава захотел сотрудничать с звездой 90-х Ладой Дэнс.

В эфире YouTube-шоу "Comment Оut" в финальном раунде блогеру достался звонок известной певице. Провокационный текст, который предстояло произнести, шокировал Даву. Сперва артист сомневался в звонке и боялся обидеть Ладу Дэнс, но в итоге все-таки решился позвонить. Примечательно, что однажды звезда 90-х писала Давешне в Инстаграме с предложением о сотрудничестве.

"Может, и ваш старый хит перезапустить, куплеты я нарэпую. Ну там все по стандарту: что я имею сук, роллс-ройс, что я как-то раз своей писей ударил по сливе, и все плоды упали. Ну, а дальше ваш припев", – еле скрывая смех, произнес Дава.

Однако Лада Дэнс отреагировала спокойно. Она согласилась записать дуэт и попросила Даву выслать итоговый вариант текста. После разговора блогер долго смеялся и приходил в себя. Дава боялся, что Лада сочтет его неадекватным и скинет трубку.

Напомним, что недавно Давид Манукян стал членом жюри конкурса "Детская Новая волна". За кулисами блогера преследовали журналисты и расспрашивали об Ольге Бузовой. Одной из тем стало появлением певицы на сцене в нетрезвом состоянии. Однако Дава заявил, что не хочет это обсуждать и прошел в примерную комнату. Репортеры не унимались и вслед выкрикивали провокационные вопросы. Манукян ответил молчанием.