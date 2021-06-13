Вспыли данные об изменениях в отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл

У Меган Маркл и принца Гарри четвертого июня родилась дочь Лилибет, с чем их поздравила герцогиня Кембриджская.

Конфликты и недопонимание в королевской семье постепенно забываются. После появления на свет дочери Меган Маркл и принца Гарри они созвонились по видеосвязи с королевой Елизаветой II, Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Семья искренне поздравила новоиспеченных родителей.

На одной из пресс-конференций журналистам удалось расспросить герцогиню Кембриджскую о новорожденной Лилибет. Кейт Миддлтон рассказала, что вживую еще не виделась с племянницей. однако, с нетерпением ждет встречи в скором времени.

При этом Кейт Миддлтон и принц Уильям не могли оставить девочку без подарка. Они отправили ей презент, но что конкретно – пока умалчивается.

Отметим, что потепление в отношениях между королевской семьей и Меган Маркл и принцем Гарри – непростой, но очень важный процесс. В начале прошлого года Меган и Гарри сложили с себя королевские обязанности и приняли решение переехать в Америку. Такой поступок вызвал массу негодования как среди королевской семьи, так и в мире в целом. Дочь супругов Лилибет стала первой из титулованного рода, кто родился не на территории Британии. Ее появление на свет сгладило конфликты в семье и сподвигло к налаживанию отношений.



Напомним, что недавно дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма устали от увлечений матери. Дело в том, что герцогиня Кембриджская обожает фотографировать, а моделями часто выступают сыновья и дочь. По словам Кейт Миддлтон, последнее время дети неохотно принимают участие в ее съемках.