Вспыли данные об изменениях в отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Конфликты и недопонимание в королевской семье постепенно забываются. После появления на свет дочери Меган Маркл и принца Гарри они созвонились по видеосвязи с королевой Елизаветой II, Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Семья искренне поздравила новоиспеченных родителей.
На одной из пресс-конференций журналистам удалось расспросить герцогиню Кембриджскую о новорожденной Лилибет. Кейт Миддлтон рассказала, что вживую еще не виделась с племянницей. однако, с нетерпением ждет встречи в скором времени.
При этом Кейт Миддлтон и принц Уильям не могли оставить девочку без подарка. Они отправили ей презент, но что конкретно – пока умалчивается.
Отметим, что потепление в отношениях между королевской семьей и Меган Маркл и принцем Гарри – непростой, но очень важный процесс. В начале прошлого года Меган и Гарри сложили с себя королевские обязанности и приняли решение переехать в Америку. Такой поступок вызвал массу негодования как среди королевской семьи, так и в мире в целом. Дочь супругов Лилибет стала первой из титулованного рода, кто родился не на территории Британии. Ее появление на свет сгладило конфликты в семье и сподвигло к налаживанию отношений.
Напомним, что недавно дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма устали от увлечений матери. Дело в том, что герцогиня Кембриджская обожает фотографировать, а моделями часто выступают сыновья и дочь. По словам Кейт Миддлтон, последнее время дети неохотно принимают участие в ее съемках.
Популярные темы форума
Я устала от своей красоты...
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Что вы думаете о браке?
ПРОЩАЙТЕСЬ! ФОРУМУ КИДРЫК.
Киркоров и Дава вместе?
российские звезды или западные?
5 простых утверждений о скачать программы для андроид бесплатно на русском Разъяснения
Не известно фактологическую Заявления о скачать игры на андроид на русском