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Шоу-бизнес
"Перестань": дети Кейт Миддлтон замучились от увлечения герцогини

"Перестань": дети Кейт Миддлтон замучились от увлечения герцогини

Кейт Миддлтон обожает фотографировать своих наследников, однако те уже порядком устали от материнского хобби.
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Герцогиня Кэмбриджская увлеклась фотографией еще во времена своей юности. А несколько лет назад Кейт Миддлтон и вовсе получила пожизненный статус почетного члена Королевского фотографического общества Великобритании.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

С рождением наследников супруга принца Уильяма стала оттачивать свой навык фотосъемки на них. Поклонники королевской семьи очень рады такому увлечению: пользователи Сети со всего мира обожают рассматривать фотографии детей Кейт не только на официальных мероприятиях, но и в их повседневной жизни. Герцогиня Кэмбриджская является одним из немногих представителей королевской семьи, которые вообще делятся такими снимками. Однако сами наследники принца Уильяма уже устали от слишком активного увлечения матери. В одном из интервью Кейт призналась, что ее сыновья и дочь уже просят мать перестать фотографировать – об этом сообщила "Экспресс газета".

Напомним, что у Кейт и Уильяма сейчас трое детей: 7-летний Джордж, 6-летняя Шарлотта и 3-летний Луи. Юные принцы и принцесса уже стали безусловными любимчиками публики. Многие считают, что мальчики в будущем станут настоящими красавцами, а юная Шарлотта и вовсе растет копией королевы Елизаветы II.

Ранее появилась информация о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям могут ждать четвертого наследника.

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Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2021, 02:03 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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Беременная Кейт Миддлтон покорила своим видом после обнажения

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