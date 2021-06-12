"Перестань": дети Кейт Миддлтон замучились от увлечения герцогини

Кейт Миддлтон обожает фотографировать своих наследников, однако те уже порядком устали от материнского хобби.

Герцогиня Кэмбриджская увлеклась фотографией еще во времена своей юности. А несколько лет назад Кейт Миддлтон и вовсе получила пожизненный статус почетного члена Королевского фотографического общества Великобритании.

С рождением наследников супруга принца Уильяма стала оттачивать свой навык фотосъемки на них. Поклонники королевской семьи очень рады такому увлечению: пользователи Сети со всего мира обожают рассматривать фотографии детей Кейт не только на официальных мероприятиях, но и в их повседневной жизни. Герцогиня Кэмбриджская является одним из немногих представителей королевской семьи, которые вообще делятся такими снимками. Однако сами наследники принца Уильяма уже устали от слишком активного увлечения матери. В одном из интервью Кейт призналась, что ее сыновья и дочь уже просят мать перестать фотографировать – об этом сообщила "Экспресс газета".

Напомним, что у Кейт и Уильяма сейчас трое детей: 7-летний Джордж, 6-летняя Шарлотта и 3-летний Луи. Юные принцы и принцесса уже стали безусловными любимчиками публики. Многие считают, что мальчики в будущем станут настоящими красавцами, а юная Шарлотта и вовсе растет копией королевы Елизаветы II.

Ранее появилась информация о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям могут ждать четвертого наследника.