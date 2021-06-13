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Шоу-бизнес
Бывшая избранница Тимати удивила народ фигурой

Бывшая избранница Тимати удивила народ фигурой

На странице в Инстаграме Алекса поделилась откровенной фотографией.
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Недавно девушка родила первенца. Девочку назвали Адрианой. В социальных сетях Алекса активно демонстрирует семейную жизнь и хвастается заботливым мужем Вячеславом, который сполна справляется с отцовскими обязанностями и помогает супруге. Алекса, в свою очередь, поддерживает профессиональные начинания возлюбленного и помогает ему в реализации проектов.

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На днях пара отправилась отдыхать в Крым вместе с новорожденной малышкой. Даже в отпуске блогер не перестает вести личный блог. Вчера Алекса опубликовала снимок в купальнике, показав фигуру спустя два месяца после родов.

На фото девушка предстала в открытом купальнике оливковое цвета с небрежно уложенными волосами и массивными солнечными очками. Подписчики неоднозначно отреагировали на пост. Им не понравился наряд Алексы. По их мнению, купальник сильно полнит стройную красавицу.

"Купальник только полнит, снимай его", "Фигура – класс, но плавки как памперс смотрятся", "Купальник как у бабули", – дерзко написали фолловеры.

Другие же поклонники отметили красивую фигуру Алексы и удивились, как она так быстро пришла в форму. Также многие вновь поздравили девушку с пополнением в семье и отметили, что на страницах блога Алексы царит тепло и домашний уют.

"Такая теплая атмосфера у тебя тут, спасибо, что делишься с нами", "Сначала подумала, что это Джоли. Алекса – красотка", "Фигура безупречная", – искренне прокомментировали подписчики.

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Instagram - Алекса. Фото: www.instagram.com/aleksa___official
Автор: 13 июня 2021, 00:19 Источник: Инстаграм Алексы ✓ Надежный источник

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