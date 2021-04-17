Экс-избранница Тимати показала новорожденную дочь

Бывшая возюбленная рэпера Тимати Алекса сделала фото с новорожденной дочерью. Малышка очаровала пользователей Сети.

Страстный роман рэпера Тимати с певицей Алексой (Александрой Чвиковой, — Прим. ред.) получил развитие в ходе четвертого сезона проекта "Фабрика звезд". Со временем отношения артистов дали трещину и закончились, так и не сумев перерости в нечто большее. Сейчас в личной жизни певицы Алексы все прекрасно. Пока россияне бдительно наблюдают за конфузами Тимати на шоу "Холостяк", певица стала матерью и подарила мужу дочь. Алекса показала поклонникам трогательный снимок с новорожденной крошкой.

На снимке Александра Чвикова лежит на больничной койке, прижимая к себе маленького ребенка и расплываясь в искренней улыбке. Рядом находится супруг молодой матери Вячеслав Дайчев. Мужчина с нежностью смотрит на жену и маленькую наследницу. "Мы так мечтали об этом, и вот она тут, в теплых объятиях мамы и папы", — написала к снимку Алекса. Женщина отметила, что девочка родилась здоровой.

Подписчики остались под впечатлением от семейного снимка счастливой знаменитости. В инстаграм-канале Алексу поздравили не только поклонники и друзья, но и мать рэпера Тимати. "Сашуля, дорогая, поздравляю от всей души!" — написала Симона Юнусова, добавив к тексту красочные эмодзи, выражающие любовь. Александра Чвикова поблагодарила несостоявшуюся свекровь за теплые слова в ответном комментарии.

