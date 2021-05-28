"Важный день": экс-избранница Тимати провела религиозный обряд над новорожденной

Певица Алекса, недавно ставшая матерью, крестила малышку-дочь.

Бывшая звезда "Фабрики звезд" Александра Чвикова в середине апреля родила девочку, которую назвала Адрианой. А уже сегодня молодая мама рассказала своим подписчикам в Инстаграм, что ее малышка прошла через обряд крещения. Певица Алекса призналась, что это очень важный день для всей ее семьи, ведь сегодня девочка обрела духовных родителей.

Фолловеры звезды дружно порадовались за Алексу. Они поздравили счастливых родителей и малышку, принявшую столь серьезное таинство, а также оставили ей множество комплиментов:

"Какая она прелесть, очень трогательно" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Какая красивая девочка у вас, с ангелом хранителем Адрианочку", "Какой чудесный ребёнок! Маленькая Алекса", От большой любви рождаются красивые детки! счастья и здоровья вашей малышке".

Отцом Адрианы стал муж Алексы Вячеслав Дайчев. Молодые люди встретились спустя много лет после красивого романа певицы с рэпером Тимати. Пара поженилась, когда Чвикова уже была в положении. Их союз вызвал резонанс в общественных кругах после того, как стало известно, что Дайчев оставил беременной другую свою избранницу – танцовщицу из балета Филиппа Киркорова.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как певица Алекса сообщила поклонникам о рождении дочери в результате партнерских родов с Вячеславом Дайчевым.