Изгнанная из семьи Максакова взмолилась о пощаде: Меня выживают

Мария Максакова уверена, что семья рассчитывала на ее смерть в 2017 году.

Несколько месяцев назад артистка вернулась из Украины в Россию, однако все это время ей не удается наладить отношения с родственниками. По сути, оперная дива стала изгоем в собственной семье: дети отказываются с ней общаться, а мать не принимает. По словам Марии Максаковой, некогда любимые люди хотят, чтобы она просто исчезла из их жизни, при этом оставив все имущество.

"Меня выживают из страны, из семьи", – поделилась опальная звезда. Однако артистка не теряет надежды на то, что старшие дети в итоге одумаются и возобновят с ней контакт. Она публично обратилась к наследникам со слезами на глазах. Мария Максакова заявила, что за все их прощает, чтобы те ни сделали в будущем.

Артистка попросила старших наследников в случае ее смерти заботиться о Ване, который родился в 2016 году от политика Дениса Вороненкова. "Он ваш брат, он ни в чем не виноват и нуждается в любви", – подчеркнула Мария Максакова.

Напомним, ранее стало известно, что мать артистки 80-летняя Людмила Максакова собирается выйти замуж за Стаса Садальского. Об этом актер объявил несколько недель назад в личном блоге. Оперная певица в шоке от этой новости, она считает, что потенциальному отчиму стоит проверить голову, потому что тот явно несет бред.