Рыдающая звезда фильмов для взрослых Беркова с кровотечением записала видео

Звезда фильмов для взрослых Лена Беркова записала пугающее видео, на котором предстала с кровавой тряпкой у лица.

Актриса поехала на Украину к маме, где и приключилась беда. Как выяснилось, актрисе резко стало плохо, она почувствовала страшную боль и вызвала скорую. В результате Елена Беркова была экстренно госпитализирована.

Видео было записано до попадания звезды в клинику. На кадрах она закрывает лицо тряпкой, которая вся залита кровью, и говорит, что вызвала себе скорую. В это время актриса разговаривала со своим пиарщиком. Ролик был сделан незадолго до того, как ей провели операцию на гланды. Звезда несколько лет страдала от воспаления.



В беседе с менеджером Лена Беркова заявила, что никуда не поедет. Она планировала рабочую поездку в Москву.

"Не поеду я никуда! Ни завтра, ни послезавтра. Максим у меня кровь, откуда я знаю, потом я тебе сроки говорить буду", – говорит звезда на кадрах.

Отметим, что сейчас Лена Беркова проходит реабилитацию после хирургического вмешательства.

Напомним, Лена Беркова несколько лет назад оказалась в больнице в тяжелом состоянии, предположительно, из-за чрезмерного увлечения диетами. Также ранее "Дни.ру" сообщали, что Елена Беркова перенесла выкидыш, а потом легла под нож хирурга для изменения формы груди.