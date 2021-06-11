"За ним на край света": отчаявшаяся Асмус обнародовала имя важного мужчины

Кристина Асмус посвятила пост театру. Она не может жить без сцены.

Артистка опубликовала забавную фотографию в костюме героини спектакля "Ревизор". Она рассказала, что уже просто не представляет своей жизни без театра. Дива пошутила, что почти готова платить деньги за то, чтобы ее пустили играть, но она надеется, что до этого в ее жизни не дойдет. Она напомнила, что работает в театре с 17 лет.

В этом году Кристина Асмус отметит уже десять лет в театре имени Марии Николаевны Ермоловой. Она подчеркнула, что художественный руководитель, Олег Меньшиков, является крайне важным человеком в ее жизни. "Крестный отец в профессии", – охарактеризовала она артиста. Все дело в том, что он верил в нее даже тогда, когда не верил никто. "За ним на край света", – написала актриса.

Звезда подчеркнула, что эмоции от похода в театр нельзя сравнить ни с чем и показала свое расписание до конца сезона. В "историях" своего "Инстаграма" она также поделилась впечатлениями от последнего отыгранного спектакля. Как сообщает "Пятый канал", знаменитость выглядела крайне уставшей.

Кристина Асмус рассказала, что отыграла свою роль и довольна работой, а еще в ее жизни случилось неприятное событие. В самый ненужный момент на ее лбу вскочил прыщ. Артистка театрально изобразила печаль и выложила отрывок из постановки.

