Не оставила одного: Кабаева навестила близкого человека в больнице

Уже долгое время спортсменка активно проявляет себя в общественной деятельности. Она помогает юным коллегам достичь своей цели. Медийность совершенно не интересует звезду. Взять интервью у гимнастики мечтают многие, но она отказывается общаться с прессой и участвовать в съемках. В Сети ходит невероятное количество слухов о жизни знаменитости, но никто не может подтвердить или опровергнуть информацию.
Знакомые Алины Кабаевой отзываются о ней исключительно тепло. Прославленный комментатор Василий Уткин вспомнил, что в 2001 году гимнастка очень помогала ему. Тогда они общались достаточно тесно, а в жизни журналиста случилась беда: на него напали, и он оказался в больнице.
Спортсменка не бросила друга в беде. В какой-то момент она появилась на пороге медицинского учреждения и принесла ему клубнику. Василий Уткин до сих пор вспоминает тот случай и крайне благодарен гимнастке за ее доброту. Он рассказал, что давно не видел ее.
Известный комментатор отметил, что их последняя встреча с Алиной Кабаевой состоялась в 2008 году. Тогда они случайно пересеклись в аэропорту. Они поговорили и разошлись. С тех пор журналист даже не созванивался с подругой.
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