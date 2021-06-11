Не оставила одного: Кабаева навестила близкого человека в больнице

Алина Кабаева достаточно давно ушла из большого спорта и практически не появляется на публике. Однако разговоры о ней не заканчиваются до сих пор.

Уже долгое время спортсменка активно проявляет себя в общественной деятельности. Она помогает юным коллегам достичь своей цели. Медийность совершенно не интересует звезду. Взять интервью у гимнастики мечтают многие, но она отказывается общаться с прессой и участвовать в съемках. В Сети ходит невероятное количество слухов о жизни знаменитости, но никто не может подтвердить или опровергнуть информацию.

Знакомые Алины Кабаевой отзываются о ней исключительно тепло. Прославленный комментатор Василий Уткин вспомнил, что в 2001 году гимнастка очень помогала ему. Тогда они общались достаточно тесно, а в жизни журналиста случилась беда: на него напали, и он оказался в больнице.

Спортсменка не бросила друга в беде. В какой-то момент она появилась на пороге медицинского учреждения и принесла ему клубнику. Василий Уткин до сих пор вспоминает тот случай и крайне благодарен гимнастке за ее доброту. Он рассказал, что давно не видел ее.

Известный комментатор отметил, что их последняя встреча с Алиной Кабаевой состоялась в 2008 году. Тогда они случайно пересеклись в аэропорту. Они поговорили и разошлись. С тех пор журналист даже не созванивался с подругой.

