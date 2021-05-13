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Шоу-бизнес
"Расстрелять его публично": разъяренный Фадеев готов пойти на крайние меры

"Расстрелять его публично": разъяренный Фадеев готов пойти на крайние меры

В личном блоге Максим Фадеев резко высказался по поводу людей, которые пытаются "хайповать" на трагедии в Казани.
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Расстрел казанской школы случился 11 мая. Молодой человек, ранее посещавший это же учебное заведение, ворвался в гимназию и открыл огонь на поражение по детям и учителям. В результате инцидента погибли 11 человек, еще более 20 оказались ранены.

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 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Блогер Андрей Петров в день трагедии в своем инстаграм-аккаунте опубликовал несколько видео, в которых рассказал, почему его не трогают новости о расстреле детей в казанской школе. Он отметил, что лучше быть искренним, как он, чем строить из себя скорбящих, как Ольга Бузова. Блогер высмеял смерть школьников, заявив, что он тоже чей-то ребенок, и вчера чуть не погиб после двух рюмок текилы.

Слова Андрея Петрова возмутили Максима Фадеева, который в своем инстаграм-аккаунте сравнил парня с козлом, скрещенным с дятлом. "Сажать надо, и не только тех, кто стреляет, потому что вот эти хуже. Потому что у них тысячи, миллионы подписчиков, и вот они и есть сегодняшние лидеры мнений, которых слушают, которых лайкают", – заявил продюсер.

Далее артист пустился в пространные рассуждения о том, что будет с условным Андреем Петровым, когда тот не сможет зарабатывать на блогерстве. По мнению Максима Фадеева, парень превратится в "стареющего гея", который никому не нужен. Также продюсер уверен, что подобные персонажи понятия не имеют, откуда берется хлеб, и, возможно, не понимают, что Земля вертится вокруг Солнца.

"Надеюсь, потомства не дает, а то и так, земля полна выродков! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – отметил Фадеев.

В комментариях под постом отметился и Иосиф Пригожин, который заявил, что у него тоже накипело. "Они еще будут толкать эту мразь по телеку как и убийцу детей, вместо того ,что бы расстрелять его публично или сразу в одиночку пожизненно", – возмутился супруг певицы Валерии.

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Фото: www.instagram.com/ fadeevmaxim
Автор: 13 мая 2021, 13:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость720606
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Гость734259
Фадеев прав.
Этот Фадеев пусть со своими марионетками певчулими разбирается, а свой гнев по страшной трагедии в себе держит а не на публику выкладывает. Он кто такой чтобы рот раскрывать не по своему делу,? разберутся без этого Карабаса Барабаса
Гость734259
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Фадеев прав.
Гость720606
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Настоящая скорбь в молчании и тишине. Хватит вам орать и хайповать! А что делать с убийцей правоохранительные органы разберутся
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