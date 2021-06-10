Влажная Волочкова без одежды показала свой веник

Накануне балерина продемонстрировала результаты своего шоппинга. Кадры в прозрачном нижнем белье ошарашили пользователей.

Видимо, Анастасию Волочкову крайне впечатлили многочисленные нелестные комментарии. Теперь она выложила новое фото. На кадре дива стоит в купели в небольших трусах. Все прелести она прикрывает банными вениками. Артистка рассказала, что в ее жизни происходит много всего интересного.

Знаменитость не оценила ажиотаж вокруг обнаженных фото. Она отметила, что ее форма – результат долгих тренировок, а также дар, которым можно только восхищаться, так как ей есть чем похвастаться. По словам балерины, в ее возрасте она выглядит лучше многих юных дам. "Дам фору молодым и страшным девочкам с целлюлитом", – жестко заявила вдруг звезда.

Артистка балета пообещала, что скоро обнажит не только тело, но и свою душу. Она решила бороться за правду. Анастасия Волочкова сообщила, что снова собирается развернуть судебный процесс с Большим Театром. По ее мнению, он "погряз в грязи и проституции". Балерина намерена вывести недобросовестных работников на чистую воду.

Анастасия Волочкова скромно отметила, что она – человек крайне смелый и готова плыть против течения. Она подчеркнула, что скоро можно будет проследить, что интереснее публике: "совершенное" обнаженное тело балерины или жесткая правда о главном театре страны.