Осталась сидеть: Пугачева внезапно плюнула на важное событие

Свой 95-ый юбилей отпраздновал Александр Зацепин. Мероприятие в честь легендарного композитора прошло в столичном "Крокус Сити Холле".

Состоялся грандиозный концерт. В адрес знаменитости звучали теплые слова и пожелания, а звезды отечественной эстрады исполняли самые главные хиты народного артиста. Многие из них знакомы каждому нашему соотечественнику и тут же вызывают теплые ассоциации с любимыми советскими кинокартинами.

На сцену вышли, кажется все звезды. Начиная от Тамары Гвердцители, Льва Лещенко, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле и заканчивая Михаилом Шуфутинским, Олегом Газмановым и Николаем Басковым. Лишь одна легенда в тот вечер не стала выступать.

Многие поклонники ждали именно ее. Однако, как сообщает "Пятый канал", Алла Пугачева так и не исполнила свои песни, написанные когда-то самим маэстро. Некоторые из низ прозвучали на юбилейном концерте, но пели их уже другие звезды. Пользователей Сети крайне удивил поступок Примадонны. Позднее выяснилось, что она сидела в ложе вместе с самим Александром Зацепиным и своим супругом, Максимом Галкиным.

Не обошлось на мероприятии и без премьер. Лариса Долина вышла на сцену с Глебом Матвейчуком. Звезды исполнили композицию, которую маэстро назвал «Прощание». Королева отечественного джаза с радостью сообщила об этом в своем личном блоге, а также поделилась трогательным кадром с самим именинником.