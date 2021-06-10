Стало известно о свадьбе 69-летнего Газманова

Артист никогда ранее не носил обручальное кольцо, однако, недавно все изменилось. В честь бирюзовой свадьбы супруга Марина купила символичные украшения.
Инсценировка повторной свадьбы произошла на презентации книги Марины "Единственная. Нарисуй мечту". Девушка впервые попробовала себя в роли писателя. На мероприятие были приглашены поклонники, а также близкие семьи Газмановых.
Сперва Марина показала семейное видео, а после вновь согласилась стать женой Олега Михайловича. Роль свидетеля сыграл Валентин Юдашкин. И это неслучайно, ведь он шил платье для реальной свадьбы возлюбленных 18 лет назад. В конце церемонии под выступление Родиона Газманова супруги нежно танцевали.
Такая церемония стала отличным поводом для того, чтобы молодожены наконец надели обручальные кольца.
Также на торжестве присутствовала дочь Марианна. Как отметили многие поклонники и близкие семьи, девушка выросла утонченной и прекрасной леди. Сейчас Марианна готовится к балу Tatler. Дизайнером платья для мероприятия стал блики друг семьи модельер Валентин Юдашкин.
Напомним, что недавно певица Ольга Серябкина резко высказалась по поводу артистов в возрасте. По ее мнению, Леонтьев, Ростаргуев, Газманов должны отправиться на заслуженный отдых. Высказывание артистки сильно оскорбило Олега Газманова.
Популярные темы форума
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Версии о встрече Байдена и Путина
Я устала от своей красоты...
Где найти нормальную женщину?
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Киркоров и Дава вместе?
российские звезды или западные?