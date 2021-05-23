Состояние Олега Газманова резко ухудшилось

В эфире программы "Секрет на миллион" артист рассказал о состоянии своего здоровья.
По его словам, сначала он просто травмировал руку на отдыхе в Крыму. Занимаясь активным спортом, артист не рассчитал интенсивность тренировки. Спустя время рука начала болеть и доставлять дискомфорт. Врачи диагностировали растяжение и разрыв связок и назначили лечение. Сейчас певец чувствует себя лучше.
Сам Газманов достаточно спокойно относится к травме. В свои 70 он достаточно крепок и вынослив. В шоу "Секрет на миллион" он прокомментировал эту ситуацию:
"Все-таки мне в этом году 70. И у меня, например, с плечом сейчас проблемы. Мне подкатили SUP-борд на отдыхе в Крыму, встречный ветер и волна, а я развалился на пляже, не размялся, подскочил на этот SUP-борд и поперек волны. И я перегрузил плечо", – поделился Олег Газманов.
Напомним, что недавно сын Олега Газманова Родион публично намекнул, что стал отцом. До этого в сети никогда не появлялось официальных заявлений от Родиона по поводу своей личной жизни. Однако оказалось, что Газманов-младший продемонстрировал чужого ребенка. Поклонники же надеятся, что в скором времени Родион найдет ту единственную и станет примерным семьянином.
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