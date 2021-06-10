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Шоу-бизнес
Бывшего продюсера Лободы безжалостно приложили на Первом канале после разборок с Киркоровым

Бывшего продюсера Лободы безжалостно приложили на Первом канале после разборок с Киркоровым

Конфликт между Нателлой Крапивиной, Филиппом Киркоровым и Давидом Манукяном не утихает ни на минуту. Теперь ситуацией заинтересовались и на главном телеканале страны.
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Ведущий программы "Вечерний Ургант" прокомментировал ситуацию. В свойственной ему ироничной манере Иван Ургант заявил, что не понимает, что именно так не понравилось экс-продюсеру Светланы Лободы в фотографии рэпера Дава, под которой она оставила нашумевший комментарий про шашлыки. По мнению шоумена, все очевидно. Он сообщил, что на кадре звезды выглядят так, будто отец провожает сына на выпускной вечер.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Затем телеведущий придумал новое название для дуэта Филиппа Киркорова и Давида Манукян. Так как сама Нателла Крапивина является создателем популярной программы "Орел и решка", дуэт музыкантов, по мнению Урганта, так и следует именовать. На вопрос, кто есть кто при таком раскладе, Иван ответил четко и уверенно. Он предложил подбросить исполнителей, а затем посмотреть, как именно они упадут.

В эфире передачи не только обсудили все детали скандала, но и показали ответ Филиппа Бедросовича, который накануне облетел весь "Инстаграм". Иван Ургант сообщил, что монолог поп-короля смело можно назвать "покосил крапиву седой садовник у немецкой слободы". Ведущий призвал всех прекратить ссориться.

Напомним, Филипп Киркоров и Давид Манукян достаточно экстравагантно появились на премии "Муз-ТВ". Многие тут же заподозрили их в близости, а продюсер Светланы Лободы не выдержала и оставила жесткий комментарий под постом Давида. Она указала, что ранее из "таких" делали шашлыки. Начался страшный скандал.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 08:40 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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