"Отговаривать не буду!": Павлиашвили о непростом выборе наследников

От первой жены – Нино Учанейшвили, с которой состоял в браке в 1985—2003 годах, – у 56-летнего певца Сосо Павлиашвили есть сын Леван. В гражданском браке с Ириной Патлах у артиста родились две дочери – Елизавета и Сандра. О наследниках с музыкантом и поговорил корреспондентза кулисами юбилейной премии "Шансон года".

Леван Иосифович Павлиашвили – первенец Сосо Павлиашвили – появился на свет 21 августа 1987-го. Он учился в Суворовском училище, окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства. "А сегодня он руководит караоке-клубом, – радуется Сосо Павлиашвили. – Там же есть и ресторан с потрясающей грузинской кухней. Даже несмотря на пандемию мы живы, здоровы, что очень важно".

А вот дочери музыканта хотят связать жизнь с творчеством. "Моя Лиза рисует, даже обложку моего диска оформляла, – говорит Сосо. – Она занимается в художественном колледже, параллельно занимается гитарой и играет тяжелую, "металлическую" музыку, любит готическую культуру. А Сандра занимается у моего друга Евгения Орлова (музыкальный продюсер, композитор, режиссёр, аранжировщик – Прим. ред.) в "Республике Kids". Я не знаю, захотят ли они на сцену. Но для меня это и неважно. Самое главное, чтобы они были честными и порядочными, получали наслаждение от жизни. Если же решат стать артистками, то отговаривать ни в коем случае не буду".

Ранее супруга артиста Ирина Патлах рассказывала "Дни.ру": "Часто детей известных людей сравнивают c родителями, ждут каких-то побед. И в этом плане громкая фамилия порой мешает. Хотя наши дочери, конечно, гордятся отцом. И они совсем не обязана петь, если их папа – одаренный исполнитель. Хотя есть и издержки популярности Сосо – из соображений безопасности наши дети не могут просто погулять со сверстниками, свободно побродить по торговому центру".