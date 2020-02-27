Почему в храме не венчают 55-летнего Павлиашвили с молодой возлюбленной

В магазине акустической техники Dr.Head состоялась презентация виниловой пластинки Сосо Павлиашвили "Жизнь это кайф". Необычную обложку для диска нарисовала старшая дочь певца Лиза. Артист предложил девочке послушать его музыку, а потом изобразить на бумаге его состояние души – получилось интересно. Пока певец принимал поздравления от звездных коллег, корреспондент "Дни.ру" пообщался с его очаровательной гражданской женой Ириной, ставшей матерью его двоих детей.

Ирина Патлах – бывшая бэк-вокалистка группы "Мирони" – во время живого концерта после презентации диска Сосо Павлиашвили работала у мужа на бэк-вокале. Впрочем, так часто случается. "Я не нахожусь в тени знаменитого мужа, как может показаться со стороны, а пребываю в самой пучине, – смеется Ирина. – Потому что Сосо – неисчерпаемый источник вдохновения, и мне особенное приятно быть под его защитой, не сталкиваться со всеми "прелестями" современного российского шоу-бизнеса. Я знаю про разрушенные судьбы и семьи, так что, слава богу, что меня минула чаше сия. Да и отдаю себе отчет, что петь лучше Сосо я все равно не смогу – мне просто физически это не дано".

16-летняя разница в возрасте Ирину вовсе не смущает. "Я не то чтобы младше, я просто всегда под опекой мужа, – пояснила супруга главного российского грузина. – Уже 23 года мы состоим в гражданском браке, в котором родилось двое прекрасных дочерей. Наши отношения всегда были полны романтики, и штамп в паспорте эту идиллию и желание быть друг с другом никак не вписывался. Сосо как-то сделал мне предложение на сцене "Крокуса", когда в присутствии шести тысяч зрителей с высоты спустился ангел с кольцом. Это было настолько красиво, что после этого испортить романтику пошлыми казенными формальностями я просто не могу".

Но отсутствие государственной регистрации брака стало неожиданным препятствием для влюбленных. "Мы хотели обвенчаться, но оказалось, что нужен штамп в паспорте. Хотя это и странно, ведь церковь в нашей стране отделена от государства. Мы еще до конца не решили, но, возможно, скрепим наш союз в другой стране, где формальности с бумагами не помешают".

Похвасталась Ирина и успехами дочерей. "Наша старшая – Лиза – очень круто рисует, – говорит Патлах. – Она сейчас учится в 9-м классе, увлекается роком и "металлом", ей близка готическая культура, недавно начала играть на гитаре, увлекается грузинскими танцами, которые хорошо влияют на осанку. Часто детей известных людей сравнивают c родителями, ждут каких-то побед. И в этом плане громкая фамилия порой мешает. Хотя наша дочь, конечно, гордится отцом. И она совсем не обязана петь, если ее папа – одаренный исполнитель. Возможно, она станет художником или крутой гитаристкой. Есть и другие издержки популярности Сосо - из соображений безопасности наши дети не могут просто погулять со сверстниками, свободно побродить по торговому центру".

