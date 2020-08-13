"Бывшая жена Сосо осталась жить с нами": неожиданные откровения молодой супруги Павлиашвили

В 1985—2003 годах певец бы женат на грузинке Нино Учанейшвили, которая на год младше. В 1987 году в том браке родился сын Леван. От отца парень унаследовал красивый сильный голос, но на сцену не пошел. Он отучился в Суворовском училище, окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства. А сегодня помогает управлять популярным караоке-рестораном Павлиашвили.
Его мама часто приезжает из Тбилиси в Москву. Так случилось и в марте этого года. Но кто же мог подумать, что объявят пандемию коронавируса и границы между государствами закроют! В итоге Нино пришлось задержаться в российской столице.
"Все три месяца самоизоляции бывшая жена Сосо провела с нами в загородном доме", – шепнула "Дни.ру" нынешняя супруга артиста Ирина Патлах. Она, кстати, младше артиста на 17 лет. Но эта большая разница в возрасте никого не смущает.
"Соседство с Нино меня ни капли не напрягало и не тяготило, – призналась Ирина. – Мы хорошо ладим, никаких претензий друг у друга нет, и быть не может. Моя история с Сосо началась уже после их расставания, так что я никого из семьи не уводила и поводов для обид у Нино точно нет. Это были три удивительные месяца под одной крышей. А когда начались послабления, она какими-то козьими тропами смогла-таки вернуться на родину",
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