Исхудавший Янковский и поседевшая Фандера встревожили поклонников

Филипп Янковский и Оксана Фандера вместе появились на столичном фестивале "Черешневый лес".

В этом году свой 20-летний юбилей отмечает знаменитый фестиваль искусств "Черешневый лес". В рамках этого мероприятия много лет вручается премия Олега Янковского "Творческое открытие". Каждый год на фестивале собираются знаменитые люди искусства. Не пропускают столь важное событие и актеры, имеющие к премии непосредственное отношение, – Филипп Янковский и его супруга Оксана Фандера.

Из-за проблем со здоровьем супружеская пара сейчас редко появляется на светских тусовках, но сегодня муж и жена все же приехали в Московскую консерваторию, где и был организован праздничный прием. Известно, что 52-летний сын Олега Янковского уже несколько лет борется с раком – еще в 2014 году у него была диагностирована лимфома третьей степени. Ранее мужчина сообщал о ремиссии, однако после этого чаще в свет выходить не стал, поэтому фанаты продолжили беспокоиться. Теперь же Янковский показался публике очень худым, что заставило поклонников вновь задаваться вопросами о его здоровье.

На светском мероприятии онкобольной актер нежно обнимал свою 53-летнюю супругу, у которой вдруг появилась в волосах заметная проседь. Одухотворенные муж и жена вместе слушали выступавших артистов, а после мероприятия Оксана Фандера оставила в соцсетях трогательное послание своему покойному свекру, поблагодарив его за "невероятный эффект присутствия" – об этом сообщила "Экспресс газета".