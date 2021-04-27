Оставивший Фандеру Янковский обнимал на презентации другую

Филипп Янковский вышел в свет без жены. Перед камерами знаменитость позировала с 28-летней коллегой по цеху.

В рамках Московского международного кинофестиваля прошла презентация сериала "Контейнер". Ленту представил видеосервис START. Главные роли в картине исполнили Оксана Акиньшина и Филипп Янковский.

Презентовать сериал "Контейнер" в кинотеатр "Художественный" Филипп Янковский приехал без жены, актрисы Оксаны Фандеры, видимо, супругу он оставил дома. Весь вечер спутницей знаменитости была 28-летняя Мария Фомина. Филипп позировал перед камерами, обнимая Марию за талию.

В "Контейнере" Фомина сыграла супругу героя Янковского. В творческой копилке артистки работы в таких проектах как "Хороший человек", "257 причин, чтобы жить", "БИХЭППИ", "Содержанки". В 2015-м Мария Фомина встречалась с коллегой по цеху Павлом Табаковым. Этот роман продлился всего год. В мае 2018-го артистка стала женой Алексея Киселева. Ее свекор – известный журналист и медиаменеджер Евгений Киселев. В августе того же года актриса и ее избранник стали родителями. У пары появилась дочь Анна.

Оксаны Акиньшиной на презентации не было. Отдуваться за нее пришлось Филиппу Янковскому и Марии Фоминой. Не так давно Акиньшина оказалась в центре скандала. Ходят слухи, что ради актрисы Данила Козловский бросил невесту Ольгу Зуеву, которая год назад родила ему дочь. Акиньшина и Козловский, как говорят, сошлись на съемках фильма "Чернобыль".

Сериал "Контейнер" раскрывает тему суррогатного материнства. Героиня Оксаны Акиньшиной вынашивает ребенка для бездетной пары. Супруги, биологические родители малыша, приглашают женщину к себе в загородный дом, чтобы она провела пару месяцев перед родами с рядом с ними. Героиня не подозревает к чему приведет ее переезд.