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Шоу-бизнес
"Грустно без мамы": растящий детей в одиночку Лазарев растрогал россиян

"Грустно без мамы": растящий детей в одиночку Лазарев растрогал россиян

Сергей Лазарев в честь Международного дня защиты детей показал поклонникам своих подросших малышей.
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В личном блоге артист опубликовал снимок с 7-летним Никитой и 3-летней Анной. На фотографии счастливый отец держит малышей на коленках и с улыбкой смотрит в кадр. Ребята выглядят довольными и с радостью прижимаются к папе.

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Сергей Вячеславович Лазарев Певец

"Дети – главное счастье и богатство! Я за них горой! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – подчеркнул Сергей Лазарев. Стоит отметить, что публике до сих пор не известно, кто является мамой детей артиста. По слухам, малышей певцу родила суррогатная мать, однако звезда предпочитает не комментировать этот вопрос.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли фотографию Сергея Лазарева с наследниками. Некоторые отметили, что у артиста невероятно красивые дети, которые выглядят счастливыми рядом с любящим отцом. Другие же заявили, что им жалко малышей, которые не знают, что такое материнская ласка.

"Растить детей с мамой еще более счастье! Грустно без мамы", "Такие маленькие солнышки, папино счастье", "Отцовская любовь. Это чудесно и идеально", "Жаль что нет мамы", "А мама где?", "Как мило! Взрослые уже солнышки!", "Все на одно лицо", "Такие счастливые и красивые! Счастья вашей семье Сергей!" – написали в комментариях.

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Фото: Anton Belitsky/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 19:54 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Грустно без мамы - проскулила разведенная мамаша с 3 детьми на 4 метровой засратой кухне
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