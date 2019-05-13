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Лазарева перед "Евровидением" спасает вызванный из России врач

Сергей Лазарев. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
16 мая Сергей Лазарев споет во втором полуфинале 64-го конкурса песни "Евровидение". Номер отточен до совершенства, песня – потенциальный хит, настрой – боевой. Осталось надеяться на благосклонность жюри, зрителей и на удачу. Накануне важного выступления корреспондент "Дни".Ру" прогулялся с певцом по центру Тель-Авива. 
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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Я не привез его лишь потому, что не смог бы иначе сконцентрироваться на репетициях, выступлении. Просто разрывался бы на множество разных частей, потому что дети требуют большого количества времени и внимания. Я бы тут просто сходил с ума, вместо того, чтобы думать о  работе. Поэтому с Никитой я на видеосвязи в свободное время. Мое выступление он увидит дома по телевизору, вместе с семьей.

А работа у Вас тут тяжелая – две получасовые репетиции номера, три генеральных прогона выступления в полуфинале и еще столько же при прохождении в финал, съемки роликов, пресс-конференции, интервью. Так что ничего странного нет, что после церемонии открытия конкурса  даже немного сел голос...

Я, действительно, в конце дорожки переживал, как буду петь вечером, потому что голос сильно напрягся – приходилось перекрикивать громкую музыку, общаясь с фанатами и журналистами. К счастью, рядом со мной опытный врач-фониатор, которого мы привезли с собой – Екатерина Осипенко (Генеральный секретарь Европейской академии фониатрии, официальный представитель РФ в Европейском союзе фониатров, КМН – прим. ред.), которая помогает многим артистам в нашей стране. Она постоянно рядом со мной – проверяет мои связки, чтобы они были в хорошей форме. И поле того, как на дорожке открытия голос немного сел, она сделала мне определенные процедуры, после которых голос снова стал звучать и все ноты были правильно спеты – Катя спасла меня. 

Судя по публикациям в социальных сетях, Вы даже в жарком Израиле ходите в шарфе – бережете горло?

Скажу вам честно, это не особо помогает. Дело в том, что тут мне дико защемило шею – поворачиваю ее с трудом. Шарфик не спас – все равно надуло. Но, надеюсь, что до полуфинала отпустит (улыбается).

Сергей Лазарев. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Для Вас это второе "Евровидение" в жизни. Какие ошибки извлекли из участия в смотре 2016 года?

Тогда от всех без исключения 43 стран я получил баллы – от 3 до 12. И по итогам зрительского голосования побеждал именно я. Мы думали, что все – триумф. Но у жюри было другое мнение. Так что теперь я не хочу ничего загадывать, прогнозировать исход. 

Сергей Лазарев. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Ну а есть у Вас какие-то обереги, талисманы на удачу, обычаи и приметы перед выходом на сцену?

На мне всегда надет крестик – наверное, это единственный оберег. Перед выходом на сцене всегда читаю молитву, вот, видимо, и все. Я стараюсь сосредоточиться, прошу у Господа успешного выступления и чистого голоса. 

Сергей Лазарев. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Как мама благословила Вас перед этой сложной поездкой на Святую землю? 

Она сказала просто: "Сынок, что бы ни случилось, ты лучший!". Конечно, она всегда болеет за меня и переживает, хочет, чтобы я не нервничал перед выступлением. 

Автор: Феликс Грозданов13 мая 2019, 22:45
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