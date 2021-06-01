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Шоу-бизнес
Голую и мокрую Глюкозу сняли за шалостями в ванной

Голую и мокрую Глюкозу сняли за шалостями в ванной

Певица Глюкоза дала понять, что иногда любит побаловать себя весьма необычным способом.
прочитано 225 раз

Наталья Чистякова-Ионова выложила в своем инстаграм-аккаунте фото из ванной комнаты. В кадре артистка сидит обнаженная в пене и надувает мыльные пузыри.

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Знаменитость объяснила свою шалость. Певица Глюкоза отметила, что каким бы серьезным ни был человек, всегда надо баловать своего внутреннего ребенка. Она добавила, что иногда это единственный способ быть в моменте и почувствовать себя счастливым.

Многие поклонники согласились с исполнительницей. Также они оставили артистке массу комплиментов. "Красота необыкновенная!", "Великолепно", "Обворожительная", "Жду, когда сойдет пена", – восхитились фолловеры.

Отметим, что певица Глюкоза любит провоцировать публику, публикуя смелые фото. Россияне не раз критиковали знаменитость за излишнюю откровенность. По мнению некоторых, 34-летней замужней звезде и матери двоих дочерей негоже являть себя публике в таком виде.

Напомним, певица Глюкоза замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Пара вместе уже 15 лет. Супруги воспитывают наследниц Лидию и Веру.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 12:26 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

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Гость763251
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