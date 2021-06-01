Голую и мокрую Глюкозу сняли за шалостями в ванной

Наталья Чистякова-Ионова выложила в своем инстаграм-аккаунте фото из ванной комнаты. В кадре артистка сидит обнаженная в пене и надувает мыльные пузыри.
Знаменитость объяснила свою шалость. Певица Глюкоза отметила, что каким бы серьезным ни был человек, всегда надо баловать своего внутреннего ребенка. Она добавила, что иногда это единственный способ быть в моменте и почувствовать себя счастливым.
Многие поклонники согласились с исполнительницей. Также они оставили артистке массу комплиментов. "Красота необыкновенная!", "Великолепно", "Обворожительная", "Жду, когда сойдет пена", – восхитились фолловеры.
Отметим, что певица Глюкоза любит провоцировать публику, публикуя смелые фото. Россияне не раз критиковали знаменитость за излишнюю откровенность. По мнению некоторых, 34-летней замужней звезде и матери двоих дочерей негоже являть себя публике в таком виде.
Напомним, певица Глюкоза замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Пара вместе уже 15 лет. Супруги воспитывают наследниц Лидию и Веру.
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