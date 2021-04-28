Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Среда
28 апреля
Лента новостей
04:16
"Критические дни": окровавленная Глюкоза вызвала шок
02:36
Звезде "Холостяка" пообещали облить лицо кислотой: Ты не сможешь ходить по улице
00:17
"Опять беременна": забившая тревогу Нюша показала живот
21:47
"Боря бы не допустил": бывшая жена Грачевского взвыла из-за вопиющей несправедливости
21:40
Экономист Романчук: Лукашенко наигрался с бизнесом и не знает, что с ним делать
20:57
В Москве школьник по ошибке выпил антисептик на перемене
20:35
Жительница Башкирии бросила маленькую дочь в квартире на несколько дней
20:10
В Волгограде пожилая женщина до смерти избила мужа скалкой
20:03
"С мужеством переносит": мать Валерии празднует день рождения в изоляции
19:41
Молодой боксер скончался после полученной в поединке травмы
19:30
"Потеряна связь с реальностью": намерения Плющенко вызвали смех у россиян
19:23
Сама невинность: вид Пугачевой до пластики всполошил народ
18:58
Виновного в смерти подруги блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии строгого режима
18:49
Семейная жизнь стала для Боярской испытанием: Жуткий стресс
18:47
"Его ждет забытье в истории": экс-президент Украины Кравчук о Лукашенко
18:47
"Отец не дождался": единственная дочь Задорнова вышла замуж после слухов о рождении ребенка
18:39
Садальский обнародовал последнюю просьбу Марусева перед смертью
18:27
Некоторым россиянам пересчитают пенсии – подробности
18:12
В московском метро пьяный бомж ударил ножом подростка
17:56
Месяц ела хлеб с "Нутеллой": похудевшая после родов Узерли из "Великолепного века" удивила заявлением
17:55
На Хилькевич и ее мужа совершили нападение
17:52
Путин призвал чиновников к честности и выполнению обещаний
17:50
Нагиев ответил на вопросы о трех разных любовницах и уколах красоты
17:45
Зеленский проверил боеготовность войск на границе с Крымом
17:18
Опять наврала: Меган Маркл поймали на подтасовке фактов
17:17
Весь в мать: сын Шепелева показал свои способности
17:05
Житель Балашихи погиб при выполнении его братом трюка на машине
16:44
Зеленский предложил создать новый формат для решения конфликта в Донбассе
16:42
Официально объявлено о съемках приквела "Игры престолов": кто в главных ролях и когда премьера
16:37
"Так и должно быть": вскрылась причина расставания Польны с двумя любовниками
16:33
Зудина поставила точку в грязном скандале с Прокловой: Надо обсуждать не на шоу за деньги
16:31
В Казани произошел взрыв в жилом доме
16:17
Названы сроки открытия подземного перехода через пути МЦД-2 в Покровском-Стрешневе
16:11
"Интересно заморозить яйцеклетки": 32-летняя Муцениеце хочет выбрать суррогатную мать
16:01
Мерьем Узерли откровенно высказалась о сорванной свадьбе и таинственном отце младшей дочери
16:01
"Это очень неприлично": Поргина дала оплеуху Прокловой после заявлений о домогательствах
15:53
Более 350 домов-памятников получат вторую жизнь благодаря программе капремонта
15:52
"Мужчины проблем не любят": супруг оставил известную телеведущую ради молодой любовницы
15:47
В Праге из-за угрозы взрыва эвакуировали здание МВД Чехии
15:28
По стопам Прокловой: Борисова впервые призналась в сексуальном насилии
15:24
Эксперт Усов предупредил об установлении военной диктатуры в Белоруссии: Власть будет в руках силовиков
15:22
"Идите лечитесь": уставший от жалоб родных Шепелев показал неприличный жест
15:21
В пойме Чермянки проложат экомаршрут и откроют смотровые площадки
15:14
Гузеева встряла в грязный скандал с Прокловой
15:06
Мурашки по коже: народ пришел в ужас от Николь Кидман
15:04
Собянин: открылся Центр по производству электробусов в Москве
14:46
В Подмосковье запустили программу по борьбе с "глупыми" пробками на дорогах
14:35
Под Челябинском мужчина до смерти забил шестерых человек молотком
14:29
"Кричал так, что не могли остановить": вдова Баталова боится за жизнь больной ДЦП дочери
14:26
Ученые установили защищающий от преждевременного старения продукт
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой
Бикбаев утонул после стрима с Карпович
"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
"В кровать затаскивал третью женщину": вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой
Обезображенная Алиса Аршавина рискнула появиться на канале "Россия 1"
"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе
Шоу-бизнес
"Критические дни": окровавленная Глюкоза вызвала шок

"Критические дни": окровавленная Глюкоза вызвала шок

Певица Глюкоза удивила поклонников жуткими снимками. Артистка предстала в паре с Павлом Деревянко.
прочитано 405 раз

Знаменитость опубликовала в своем микроблоге два фото. В кадре певица Глюкоза и актер позируют со страшными выражениями лиц и окровавленными руками и одеждой. На одном из снимков звезда держит Павла Деревянко за горло.

ПО ТЕМЕ

"Грусть в глазах": Замужняя Глюкоза заговорила о расставании

Хорошо раздвинувшую ноги Глюкозу позвали сниматься в фильме для взрослых

 Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Исполнительница поинтересовалась у подписчиков, есть ли у них идеи того, что произошло. Некоторых фотографии привели в шок. "Не гневите бога", "Плохой фэн-шуй", – высказались поклонники.

Другие же фолловеры предположили, что это не настоящая кровь и стали шутить на эту тему. "С похмелья ногти пытались накрасить?", "Спагетти с кетчупом ели?", "Банку варенья открыли", "Предполагаю, снимки какого-то фильма", "Критические дни", – поделились своими предположениями пользователи соцсети.

Отметим, что певица Глюкоза любит провоцировать публику, публикуя смелые фото. Россияне не раз критиковали звезду за излишнюю откровенность. По мнению некоторых, 34-летней замужней артистке и матери двоих дочерей негоже являть себя публике в таком видео.

Напомним, певица Глюкоза замужем за предпринимателем Александром Чистяковым. Пара вместе уже 15 лет. Супруги воспитывают наследниц Лидию и Веру.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Певица Глюкоза. Фото: Dmitry Golubovich/globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 04:16 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах

Актрису пристыдили
Шоу-бизнес

"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе

Певицу не устроили методы работы музыканта
Шоу-бизнес

Внучка тяжелобольного Зайцева обвинила своего отца: Травит деда

Что происходит в семье кутюрье?

Шоу-бизнес

Появилась информация о возвращении группы "Гости из будущего"

Коллектив распался в 2009 году

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+