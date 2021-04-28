"Критические дни": окровавленная Глюкоза вызвала шок

Знаменитость опубликовала в своем микроблоге два фото. В кадре певица Глюкоза и актер позируют со страшными выражениями лиц и окровавленными руками и одеждой. На одном из снимков звезда держит Павла Деревянко за горло.
Исполнительница поинтересовалась у подписчиков, есть ли у них идеи того, что произошло. Некоторых фотографии привели в шок. "Не гневите бога", "Плохой фэн-шуй", – высказались поклонники.
Другие же фолловеры предположили, что это не настоящая кровь и стали шутить на эту тему. "С похмелья ногти пытались накрасить?", "Спагетти с кетчупом ели?", "Банку варенья открыли", "Предполагаю, снимки какого-то фильма", "Критические дни", – поделились своими предположениями пользователи соцсети.
Отметим, что певица Глюкоза любит провоцировать публику, публикуя смелые фото. Россияне не раз критиковали звезду за излишнюю откровенность. По мнению некоторых, 34-летней замужней артистке и матери двоих дочерей негоже являть себя публике в таком видео.
Напомним, певица Глюкоза замужем за предпринимателем Александром Чистяковым. Пара вместе уже 15 лет. Супруги воспитывают наследниц Лидию и Веру.
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