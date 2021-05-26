"Порнуха!": Глюкозу в похабном "платье" из секс-шопа попросили не пускать к порядочному Эмину

Звезды шоу-бизнеса собрались на грандиозную вечеринку Эмина по случаю предстоящего в июне в "Лужниках" музыкального фестиваля "Жара". Красная дорожка проходила на улице, погода шептала, поэтому артисты пришли на праздник в летних нарядах. Особенно отличилась Глюкоза...

"В город молодой человек вошел в зеленом, узком, в талию, костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было", – говорили Ильф и Петров про Остапа Бендера в романе "12 стульев". Интересно, как описали бы они образ Натальи Ионовой, больше известной как певица Глюкоза?...

Просто на звездную вечеринку к Эмину звезда пришла в таком вызывающем и дерзком виде, что люди рты раскрыли. Черный купальник и легкое газовое парео на пляже – вот и все, что было на Глюкозе из одежды, напоминающей больше костюмы для любовных игрищ и ролевых игр из секс-шопа...

"Шапочку для плаванья забыла", "Очень пошлый наряд, даже не представляю, куда в таком ходить?", "Совсем уже ку-ку, у нее взрослая дочь! Ей точно будет стыдно", "Прекратите торговать своим телом, уважайте себя!", "Могла бы и голой выйти!", "Вообще вот таких не надо бы пускать на такие мероприятия!", "Что у них в головах? Как, можно, в этом выходить в люди?", "Скажите ей кто-нибудь, что это платье из секс-шопа не для улиц!" – глумится народ в комментариях.

Но как реагирует муж на столь откровенные наряды красавицы-жены? "Он не видел, как я выходила в свет – призналась Глюкоза. – Сегодня я с ним не советовалась. А когда увидит, то будет уже поздно".

Интересно, что двумя днями ранее в точно таком же платье в свет вышла американская актриса и фотомодель Меган Фокс. Голливудская дива меньше чем на месяц младше российской коллеги – им обеим в этом году 35 лет. Правда, на Меган наряд смотрелся не столь вульгарно и дерзко. И фразу "как на корове седло" сказать было точно нельзя...