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Шоу-бизнес
"Порнуха!": Глюкозу в похабном "платье" из секс-шопа попросили не пускать к порядочному Эмину

"Порнуха!": Глюкозу в похабном "платье" из секс-шопа попросили не пускать к порядочному Эмину

Звезды шоу-бизнеса собрались на грандиозную вечеринку Эмина по случаю предстоящего в июне в "Лужниках" музыкального фестиваля "Жара". Красная дорожка проходила на улице, погода шептала, поэтому артисты пришли на праздник в летних нарядах. Особенно отличилась Глюкоза...
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"В город молодой человек вошел в зеленом, узком, в талию, костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было", – говорили Ильф и Петров про Остапа Бендера в романе "12 стульев". Интересно, как описали бы они образ Натальи Ионовой, больше известной как певица Глюкоза?...

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Просто на звездную вечеринку к Эмину звезда пришла в таком вызывающем и дерзком виде, что люди рты раскрыли. Черный купальник и легкое газовое парео на пляже – вот и все, что было на Глюкозе из одежды, напоминающей больше костюмы для любовных игрищ и ролевых игр из секс-шопа...

"Шапочку для плаванья забыла", "Очень пошлый наряд, даже не представляю, куда в таком ходить?", "Совсем уже ку-ку, у нее взрослая дочь! Ей точно будет стыдно", "Прекратите торговать своим телом, уважайте себя!", "Могла бы и голой выйти!", "Вообще вот таких не надо бы пускать на такие мероприятия!", "Что у них в головах? Как, можно, в этом выходить в люди?", "Скажите ей кто-нибудь, что это платье из секс-шопа не для улиц!" – глумится народ в комментариях.

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Но как реагирует муж на столь откровенные наряды красавицы-жены? "Он не видел, как я выходила в свет – призналась Глюкоза. – Сегодня я с ним не советовалась. А когда увидит, то будет уже поздно".

Интересно, что двумя днями ранее в точно таком же платье в свет вышла американская актриса и фотомодель Меган Фокс. Голливудская дива меньше чем на месяц младше российской коллеги – им обеим в этом году 35 лет. Правда, на Меган наряд смотрелся не столь вульгарно и дерзко. И фразу "как на корове седло" сказать было точно нельзя...

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Автор: 26 мая 2021, 08:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

комментарии

Ответить:

Гостьда не поазывайте и не говорите, а все это называется дерьмократией
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обе две бульварны
Гость737923
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Какая гадость! Тьфу!
Гость743410
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Какой пошлый наряд.Денежных средств не хватает?! Куртизанки, содержанки лучше выглядят. Пошло
Гость734259
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Кроме того, что это «платье» просто некрасивое, ещё у Глюкозы плохая фигура . Поэтому весь ее вид ужасный. Примитивная провинциалка отличилась в очередной раз.
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