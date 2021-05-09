"Он потерял жену, я – мужа": Раскрыта тайна семьи Королевой

Мать Наташи Королевой поведала правду о семейной жизни. Людмила Порывай поделилась полезным опытом.

В 90-е годы умер отец Наташи Королевой — Владимир Архипович. Мать певицы стала нести вдовий крест, уже не рассчитывая встретить старость рядом с любимым человеком. Однако вскоре Людмила Порывай обзавелась новым избранником Игорем Эльпериным, с этим мужчиной-бизнесменом она живет душа в душу более 20 лет. Россияне долгое время задавались вопросом, как Людмила Ивановна определила "того самого" и каким образом ей удается сохранять брак крепким. Наконец, мать Наташи Королевой раскрыла семейную тайну и вспомнила о прошлом.

Людмила Порывай опубликовала в инстаграм-аккаунте совместный снимок с пожилым избранником. Также она написала текст об их любовном союзе. Женщина сообщила, что познакомилась с Эльпериным в Майами незадолго после кончины первого супруга. "Он потерял жену, я — мужа, нам было за пятьдесят, и казалось, что вряд ли стоит что-то начинать вновь", — объявила мать Наташи Королевой.

Несмотря на сомнения и груз прошлых лет, Игорь и Людмила тогда все же решили узнать друг друга поближе и не прогадали. Рискнув, мать Наташи Королевой вновь обрела женское счастье. Сейчас она уверена в том, что любви покорны все возрасты. "Главное, найти свою половинку!" — объявила россиянам женщина.

