Прямая трансляция: Парад Победы на Красной площади в Москве
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Шоу-бизнес
Затравленная Бузова отреагировала на обвинения в грязном пиаре: Ковыряются в моем теле

Затравленная Бузова отреагировала на обвинения в грязном пиаре: Ковыряются в моем теле

Ольгу Бузову выписали из больницы спустя четыре дня после госпитализации. Певица обратилась к злопыхателям.
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Известие о госпитализации Ольги Бузовой подняло на уши не только российский шоу-бизнес, но и весомую часть людей, далеких от светской жизни. СМИ нагнетали обстановку, намекая, что у певицы могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Вчера Бузова сообщила о том, что ее лечение продолжится дома. Теперь ей нет необходимости находиться в стенах учреждения.

Репутация знаменитости сыграла с ней злую шутку. Многие сочли, что Бузова нашла повод в очередной раз заявить о себе. В адрес ведущей посыпались колкие слова и упреки, способные повлиять даже на людей со стойким характером.

По всей видимости, звезда решила поставить точку в спорах о своем состоянии. Бузова снова вышла на связь с поклонниками. Она сообщила, что была вынуждена скрывать данные о ситуации, о которой идет речь, поскольку она стала суеверной.

Ольга заверила, что ее близкие, а также ее команда были в курсе происходящего. Бузова выразила сожаление тем людям, которые обвиняли ее во лжи. Она пожелала злопыхателям никогда не оказаться в подобной ситуации. "А тем, кто ковыряется в моем теле и делает разные вбросы, – Бог судья", — резюмировала она.

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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 мая 2021, 11:30 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

гость
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Бузова так себе навредила враньем про операцию,да ещё написали что доктора делают все возможное , за её жизнь СОВСЕМ РЕХНУЛИСЬ ,теперь уже дома и самой тупой не стыдно было рыдать,перед фанатами ? Неужели ещё остались дебилы что готовы быть подписчиками у этой мерзкой обманщицы ,что вот такими приемами заманивает подписчиков ,а чем ещё может бездарная ,безмозглая, лентяйка привлечь? Больше у этого существа нет заслуг ,раньше развратом, пошлятиной заманивала на свои безголосые концерты ,но все прошло ,насмотрелись на алкоголичку на сцене
Гость717137
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Рыдаю, не могу остановиться
Валя
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Бузова заболела, как жить, как спать, страна в шоке!!!!
Больше нет проблем в стране, только курица бузова
гость
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Сама Бузова виновата, в ситуации ,потому что надо сразу было тупым фанатам,р объяснить , что нет долго на связи ,ПРОСТО написать,рассказать,что будет на операции где поправит свою стареющею внешность,а не устраивать цирк шоу вокруг своего исчезновения Ещё раз команда показала свою тупость ,хотели из запланированной операции ,что связана КАК ВСЕГДА с улучшением своей внешности устроить трагедию ДА эта лошадь пьет ,наркоманит с ней ничего не происходит
1

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