Затравленная Бузова отреагировала на обвинения в грязном пиаре: Ковыряются в моем теле

Ольгу Бузову выписали из больницы спустя четыре дня после госпитализации. Певица обратилась к злопыхателям.

Известие о госпитализации Ольги Бузовой подняло на уши не только российский шоу-бизнес, но и весомую часть людей, далеких от светской жизни. СМИ нагнетали обстановку, намекая, что у певицы могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

Вчера Бузова сообщила о том, что ее лечение продолжится дома. Теперь ей нет необходимости находиться в стенах учреждения.

Репутация знаменитости сыграла с ней злую шутку. Многие сочли, что Бузова нашла повод в очередной раз заявить о себе. В адрес ведущей посыпались колкие слова и упреки, способные повлиять даже на людей со стойким характером.

По всей видимости, звезда решила поставить точку в спорах о своем состоянии. Бузова снова вышла на связь с поклонниками. Она сообщила, что была вынуждена скрывать данные о ситуации, о которой идет речь, поскольку она стала суеверной.

Ольга заверила, что ее близкие, а также ее команда были в курсе происходящего. Бузова выразила сожаление тем людям, которые обвиняли ее во лжи. Она пожелала злопыхателям никогда не оказаться в подобной ситуации. "А тем, кто ковыряется в моем теле и делает разные вбросы, – Бог судья", — резюмировала она.