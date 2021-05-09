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Шоу-бизнес
Выступившей на "Евровидении" Маниже дали тройку

Выступившей на "Евровидении" Маниже дали тройку

В этом году Россию на международном конкурсе "Евровидение" будет представлять певица Manizha (Манижа).
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Артистка уже вылетела в Роттердам, чтобы подготовиться к выступлению. Скоро пройдет первый полуфинал конкурса, и певица активно репетирует.

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Планируется, что Манижа выйдет на сцену "Евровидения" в объемном костюме, который сшит из лоскутков, сделанных в разных регионах России. Затем девушка переоденется в алый комбинезон, как во время отборочного этапа.

По словам артистки, выбор столь необычно наряда обусловлен тем, что она не хочет выглядеть на сцене слишком красивой. Манижа подчеркнула, что подобным образом хочет отметить тех женщин, которые много работают, чтобы добиться успеха.

Накануне в Роттердаме артистка провела первую репетицию. Тестовое выступление исполнительницы прошло без сюрпризов. Как сообщает издание "Говорит Москва", Манижа выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса под номером три.

Напомним, артистка представит на "Евровидении" композицию "Русская женщина". Песня вызвала споры в Сети, также ее не оценили и эксперты. Например, Леонид Агутин считает, что подобное творчество стыдно представлять на суд международной общественности. Он отметил, что не нашел в треке ничего, что могло бы зацепить слушателя.

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Манижа. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 мая 2021, 00:21 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha

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